Liczba akcji, które mają być nabyte w ramach zaproszenia do sprzedaży akcji własnych Kernel Holding to 3 227 tys. o wartości 193,62 mln zł, czyli ostateczna cena to 60 zł za sztukę, podała spółka.

Reklama 3 września Kernel Holding poinformował, że ogłosił za pośrednictwem spółki zależnej Etrecom Investments zaproszenie do sprzedaży maksymalnie 3 872 400 akcji własnych w cenie 50-65 zł za sztukę, w dniach 8-15 września br. Skup będzie realizowany za pośrednictwem Ipopema Securities. Buy-back jest realizowany na podstawie uchwały walnego zgromadzenia ws. upoważnienia zarządu do nabycia maksymalnie 19,2 mln akcji własnych za równowartość maksymalnie 250 mln USD. Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)