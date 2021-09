"Widzimy wyraźny wzrost zainteresowania przedsiębiorców kredytami - w pierwszej kolejności kredytami obrotowymi, w drugiej - kredytami inwestycyjnymi" - powiedział Idzik podczas konferencji Związku Banków Polskich (ZBP).

"Badania pokazują zmianę postawy przedsiębiorców i nie tyle wskazują na wyczerpanie się źródła [finansowania] w postaci tarcz [PFR], co powrót do naturalnego źródła finansowania działalności przedsiębiorstw, jakim jest kredyt bankowy" - podkreślił.

Idzik dodał, że zmiana podejścia firm do kredytowania zewnętrznego jest widoczna także w badaniach koniunktury realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

" Wyraźnie wzrosła otwartość i przychylność przedsiębiorców w okresie ostatniego półrocza, a w zasadzie trzech kwartałów, na finansowanie działalności właśnie źródłami zewnętrznymi. To jest taki naturalny proces związany z otwarciem się przedsiębiorców na finansowanie z zewnątrz - niezależnie od tego, o jakich źródłach mówimy" - zaznaczył.

Kantar, który co miesiąc mierzy wskaźnik koniunktury bankowej Pengab, podał dziś, że we wrześniowym odczycie w przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen wzrósł o 27 pkt w skali miesiąca i o 38 pkt r/r. Z kolei indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych spadł o 3 pkt m/m, ale w skali roku jest wyższy o 24 pkt.

Jak podkreślił prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, poziom kredytowania przedsiębiorstw przez polski sektor bankowy jest wciąż za niski, znacznie niższy, niż wśród banków europejskich.

"To, co jest przedmiotem troski systemowej, to fakt, że od kilku lat widzieliśmy bardzo dynamiczny wzrost aktywów bankowych po okresie 2-3-letniej stagnacji, ale spadek kredytów dla instytucji niefinansowych. To obecne odbicie jest w stosunku do niższej bazy, co jest zrozumiałe, z ostatnich kilku kwartałów i poziom kredytowania przedsiębiorstw przez polski sektor bankowy jest naszym zdaniem za niski. W porównaniu do innych krajów, jesteśmy 'w ogonie' Europy i źródła tej sytuacji upatrujemy w bardzo wysokich obciążeniach i w karaniu banków za działalność kredytową w postaci tzw. podatku bankowego" - wyjaśnił Pietraszkiewicz.

