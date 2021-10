Reklama

NWZ zarządziło ponadto przerwę w obradach do 2 listopada 2021 roku do godz. 12:00, podano też w uchwałach.

Porządek obrad obejmował m.in. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NWZ spółki z 22 lipca 2021 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X, (iii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji nowej emisji serii X oraz (iv) zmiany statutu spółki, a także podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X, (iii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji nowej emisji serii X oraz (iv) zmiany statutu spółki.

W lipcu br. nadzwyczajne walne zgromadzenie Work Service zdecydowało o uchyleniu uchwały nr 3 NWZ z listopada 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 28,21 mln akcji serii X z wyłączeniem w prawa poboru oraz podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału w drodze emisji do 76,73 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, z wyłączeniem prawa poboru.

Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 65 753 888 akcji.

Od 19 lipca br. spółka oferuje usługi w obszarze rekrutacji, zatrudnienia tymczasowego i stałego oraz outsourcingu pod marką międzynarodowej agencji zatrudnienia Gi Group. Rebranding jest kolejnym etapem konsolidacji usług w ramach Gi Group i wynika ze strategii biznesowej grupy.

Work Service S.A. to jedna z czołowych w Polsce firma branży HR zapewniająca innowacyjne rozwiązania w obszarze zasobów ludzkich. Specjalizuje się w rekrutacji i outsourcingu pracowniczym, doradztwie personalnym, restrukturyzacji w zakresie HR. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Działa od 1999 roku, od sierpnia 2020 jest częścią Gi Group.

Gi Group jest międzynarodową agencją pracy i doradztwa personalnego. Prowadzi działalność w zakresie m.in. stałego i czasowego zatrudnienia, wyszukiwania i rekrutacji pracowników oraz outsourcingu. Dzięki strategicznym partnerstwom jest obecna w 58 krajach, z czego w 31 bezpośrednio.

