Reklama

"Nasz zespół pracuje nad dwoma produkcjami - 'War Hospital' i 'Enemy of the State' - o międzynarodowym zasięgu i globalnym potencjale sprzedażowym. Nasz pomysł i dotychczasowa praca nad 'War Hospital' zostały docenione przez Nacon, który został wydawcą gry. Co ważne, dzięki zaliczce wypłaconej na podstawie tej umowy wydawniczej na poczet przyszłych przychodów ze sprzedaży gry, mamy zapewnione finansowanie tytułu, jednocześnie mając zapewniony udział w zyskach już od pierwszej sprzedanej kopii. Wierzymy, że również inwestorzy docenią potencjał obu naszych gier i dzięki sukcesie pre-IPO wykonamy ważny krok w kierunku warszawskiej giełdy" - powiedział członek zarządu Michał Dziwniel, cytowany w komunikacie.

Środki finansowe w kwocie od 1,5 mln zł do 3 mln zł pozyskane z emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na początkowe prace nad produkcją 'Enemy of the State'. Premiera gry zaplanowana jest w II kwartale 2024 r.

Harmonogram pre-IPO jest następujący:

27.10.2021 - rozpoczęcie oferty publicznej, publikacja dokumentu ofertowego

04.11.2021 - rozpoczęcie zapisów na akcje w ramach I transzy

11.11.2021 - rozpoczęcie zapisów na akcje w ramach II transzy, prezentowanej na CrowdConnect.pl

18.11.2021 - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w II transzy.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)