Jak wskazał resort, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad uruchomieniem Centrum Informacji "Polski Ład".

"W najbliższych tygodniach powstanie infolinia, której celem będzie informowanie o rozwiązaniach zawartych w ustawach wchodzących w skład rządowego programu Polski Ład" - przekazało MRiT w odpowiedzi na pytanie PAP.

Dodano, że wzorem funkcjonującego już Centrum Pomocy Przedsiębiorcy w serwisie Biznes.gov.pl, Centrum Informacji "Polskiego Ładu" będzie oferowało kilka form wsparcia, m.in.: rozmowę telefoniczną z konsultantem lub rozmowę na livechacie. Dostępny też będzie całodobowy wirtualny asystent.

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, w wyniku których powstanie 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco