"InPost jest najnowocześniejszą firmą logistyczną w Europie pod względem innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań i nie spoczywamy na laurach. [...] Teraz robimy kolejny krok - stacje ładowania samochodów elektrycznych. W przyszłości Paczkomat InPost będzie nie tylko wielousługowym punktem pozwalającym odbierać i nadawać przesyłki oraz realizować różnego rodzaju usługi - ale także autonomiczną stacją ładowania, gdzie będzie można naładować telefon, hulajnogę czy samochód" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Przygotowując się do elektryfikacji floty, InPost latem tego roku przeprowadził przetarg na budowę infrastruktury, dostawę i montaż stacji ładowania oraz zarządzanie i serwis we wszystkich swoich centrach logistycznych. Był to jak dotąd największy przetarg branży elektromobilnej w Polsce, podkreślono.

W ramach projektu GreenWay Polska dostarczy i zainstaluje w centrach logistycznych InPost stacje ładowania AC oraz DC. Firma będzie się także zajmować zarządzaniem ładowarkami i ich serwisem.

"Elektryfikacja floty samochodowej to nie tylko kupno samochodów. Wymaga ona także przygotowań na poziomie infrastruktury ładowania. Współpraca z InPost to największy jak do tej pory projekt elektromobilny dla biznesu w Polsce. Cieszymy się, że możemy pomóc naszym partnerom realizować ambitne cele minimalizowania śladu węglowego" - dodał prezes GreenWay Polska Rafał Czyżewski.

GreenWay Polska od 2016 roku zarządza ogólnopolską siecią stacji szybkiego ładowania. Ładowarki spółki znajdują się także na Słowacji. Obecnie w sieci spółki znajduje się ponad 300 stacji ładowania, z czego w Polsce 220.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

