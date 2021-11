Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 36,52 mln zł wobec 66,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,62 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 395,39 mln zł rok wcześniej.

"Sytuacja, jaką obecnie obserwujemy na rynku surowców, jest bezprecedensowa i trudno przewidywać, jak się dalej rozwinie. Zarząd Grupy Selena poświęca dużo czasu i uwagi, monitorując aktualne fluktuacje cen i zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw, aby aktywnie i szybko reagować na zmiany. Elastycznie dostosowujemy naszą strategię do poszczególnych rynków i do tej pory nasze działania przynoszą zamierzone rezultaty. Jednak momentami tempo wzrostu cen surowców jest tak wysokie i nieprzewidywalne, że nie jesteśmy w stanie równie szybko aktualizować cenników naszych produktów ze względu na ograniczenia w części kontraktów. W związku z niestabilną sytuacją surowcową, przeznaczamy także więcej środków na kapitał pracujący, m.in. zapasy" - powiedział prezes zarządu Grupy Selena Jacek Michalak, cytowany w komunikacie.

Grupa obserwuje także wysoki popyt na swoje produkty, dzięki czemu przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 493,1 mln zł (wzrost o 13,8% r/r).

"W minionym kwartale kontynuowaliśmy tendencje wzrostowe i realizację założonych celów. Trzymamy także rękę na pulsie w kontekście zmiennej sytuacji surowcowej i reagujemy elastycznie. Wprowadzając ewentualne aktualizacje w cennikach produktów, bierzemy pod uwagę wiele aspektów, m.in. osiąganie akceptowalnych dla nas marż, utrzymanie dotychczasowych klientów oraz zachowanie określonych udziałów w rynku" - dodał wiceprezes zarządu ds. handlowych Sławomir Majchrowski.

Spółka w kolejnych kwartałach planuje także rozwój na nowych rynkach. W tym celu zarząd aktywnie poszukuje celów akwizycyjnych, głównie w Europie i Azji. Obecnie w skład grupy wchodzi 35 spółek w 18 krajach. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji, Kazachstanie, Hiszpanii i we Włoszech, podsumowano.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 70,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 76,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 178,7 mln zł w porównaniu z 955,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 29,44 mln zł wobec 53,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)