Mabion jest pierwszą polską firmą, która włączyła się w globalny proces produkcji szczepionek przeciw COVID-19.

Było to możliwe dzięki podpisaniu przez biotechnologiczną spółkę w marcu br. umowy z amerykańską firmą Novavax na produkcję serii technicznej antygenu białkowego do szczepionki o nazwie o nazwie Nuvaxovid, która w poniedziałek została dopuszczona do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Zakończone sukcesem testy w laboratoriach obu partnerów doprowadziły do zawarcia przez Mabion wartego 1,5 mld zł kontraktu z amerykańskim koncernem w zakresie komercyjnej produkcji antygenu szczepionkowego, będącego najważniejszym składnikiem nowego na rynku preparatu przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

Jak przekazali PAP przedstawiciele spółki, w zakładzie w Konstantynowie Łódzkim wyprodukowano już pierwszą pełną serię antygenu dla Novavax.

"Produkcja w skali komercyjnej dla Novavax realizowana jest według założonego harmonogramu. Rozpoczęliśmy produkcję kolejnej serii, i w następnych tygodniach planujemy wyprodukować coraz więcej serii, aby dojść do pełnej mocy w drugim kwartale 2022 r. Można powiedzieć, że na naszym odcinku +frontu walki+ z koronawirusem prowadzimy operację wzorowo" – podkreślił prezes zarządu Mabion SA Krzysztof Kaczmarczyk.

Zapewnił przy tym, że w podłódzkim zakładzie wytwórczym uzyskiwane są znaczne ilość produktu, do tego spółka może pochwalić się jego wysoką jakością. "Wszystko zgodnie ze specyfikacją wymaganą przez Novavax. Za kolejne etapy procesu obrotu szczepionką odpowiada nasz partner" – dodał.

Polska firma dostarcza bowiem substancję czynną, która następnie jest przelewana do fiolek w innym zakładzie na terenie Europy.

Mabion specjalizuje się w produkcji rekombinowanych białek, które są dziś najistotniejsze w nowoczesnych lekach biotechnologicznych. Produkty spółki są m.in. wykorzystywane w leczeniu pacjentów chorych na nowotwory.

Jak podkreślił członek zarządu Mabion SA ds. operacyjnych i naukowych dr Sławomir Jaros, dzięki kilkunastoletniemu działalności w branży biotechnologii, firma posiadała już większość kluczowego sprzętu do produkcji antygenu białkowego oraz procesów analitycznych. Aparatura wytwórcza została doposażona o pojedyncze urządzenia specyficzne dla procesu firmy Novavax.

Wskazał, że zakład w Konstantynowie Łódzkim na potrzeby umowy z Novavax zamierza wykorzystywać całość dostępnych mocy wytwórczych. "Aktualnie jest to jedna linia, natomiast mamy już zaplanowany program inwestycyjny, który przewiduje dodanie drugiej linii" – poinformował PAP.

"Aktualnie zatrudniamy około 250 osób. Mamy zapewnioną już kadrę pracowników, tak aby wystartować z produkcją zgodnie z planem na przełomie roku, ale też przewidujemy płynne zwiększanie zatrudnienia. Jest ono dopasowane do planów operacyjnych. Jesteśmy otwarci na nowe osoby, które chciałyby dołączyć do tego projektu i nadal prowadzimy proces rekrutacji" – dodał Jaros.

Jak zaznaczyli przedstawiciele Mabion SA, szczepionki białkowe, takie jak preparat Novavax, są nowoczesną, ale już sprawdzoną technologią, od lat obecną w medycynie.

"To znaczący krok i kolejne narzędzie w globalnej walce z pandemią. Mam nadzieję, że rejestracja szczepionki Novavax będzie czynnikiem, który przekona kolejne grupy pacjentów do skorzystania z możliwości zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi, właśnie ze względu na wieloletnią i pozytywnie zweryfikowaną historię tej klasy preparatów" – przyznał Jaros.

Nuvaxovid to piąta szczepionka zalecana w UE do zapobiegania Covid-19. Preparat został stworzony w oparciu o połączenie technologii nanocząsteczek i antygenu odpowiadającego białku S koronawirusa, jak też opatentowanego adjuwantu Matrix-M opartego o saponinę, pobudzającego odpowiedź immunologiczną i wywołującego produkcję wysokiego poziomu przeciwciał.

Z badań klinicznych wynika, że szczepionka firmy Novavax jest bezpieczna, dobrze tolerowana i posiada wysoką, ponad 90-procentową skuteczność w ochronie przed objawami COVID-19. Największe badanie kliniczne trzeciej fazy, którego rezultaty zostały opublikowane niedawno w czasopiśmie medycznym "New England Journal of Medicine", wykazało 90,4 proc. skuteczności przeciwko zachorowaniom na COVID-19 o dowolnym nasileniu oraz 100 proc. ochrony przed umiarkowanym i ciężkim przebiegiem COVID-19. Skuteczność względem nowych odmian wirusa wyniosła 92.6 proc. i nie różniła się od ogólnych wyników. Działania niepożądane po przyjęciu szczepionki były w większości łagodne lub umiarkowane i utrzymywały się średnio przez jeden dzień albo krócej.

W ramach umowy Komisji Europejskiej z amerykańskim koncernem państwa członkowskie UE zakupią ok. 100 mln dawek nowej szczepionki. Do Polski ma trafić 4 mln dawek. Pierwsze z nich mają dotrzeć do kraju na początku przyszłego roku.

Mabion został utworzony w 2007 r. przez cztery krajowe firmy farmaceutyczne: Celon Pharma, Polfarmex, IBSS Biomed oraz Genexo. Przedmiotem jego działalności jest opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). (PAP)

Autor: Bartłomiej Pawlak

