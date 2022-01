Reklama

"W szacunkowej kwocie płatności 120,4 mln zł odnosi się do płatności wygenerowanych przez grę 'Fishing Clash' (wyłączając przychody licencyjne z Chin), co stanowi ok. 72% skonsolidowanych przychodów. Kolejne 30,5 mln zł (18%) odnosi się do płatności w grze 'Hunting Clash'" - czytamy w komunikacie.

Płatności w grze "Fishing Clash" (wyłączając przychody licencyjne z Chin) w poszczególnych miesiącach wyniosły: październik - 40,3 mln zł, listopad - 35,5 mln zł, grudzień - 44,5 mln zł, podano także.

Ostateczna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym raporcie okresowym. Najbliższym raportem okresowym przekazywanym przez spółkę jest jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2021, który zostanie opublikowany 21 marca 2022 r., podkreślono dalej.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

