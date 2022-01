Reklama

"Wydawca udostępnia nowy zwiastun oraz wersję demo gry. Oba materiały zostaną zaprezentowane w ramach Big Adventure Event na platformie Steam. Wydarzenie rozpoczyna się już jutro" - czytamy w komunikacie.

"W Best Month Ever! poruszamy niezwykle ważne tematy przemijania i odpowiedzialności. Każda decyzja ma wpływ na to, jaki Mitch będzie w przyszłości i to od nas zależy, kim stanie się na koniec kluczowej podróży z Louis. Postawiliśmy na głębię przekazywanej przez nas historii, która ma wiele punktów zwrotnych, przygotowaliśmy bowiem aż 9 różnych zakończeń gry" - powiedział CMO Klabater Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

"Najlepszy Miesiąc Życia!" zostanie wydany przez Klabater na PC, Xbox One/Series X, PlayStation 4 i 5 oraz Nintendo Switch, dodano w informacji.

Klabater to polski wydawca i producent gier wideo, notowany na NewConnect. Spółka ma na swoim koncie wydanie gier "We. The Revolution", "Heliborne" i "Crossroads Inn" oraz wielu innych na komputery PC oraz konsole. Zespół developerski obecnie pracuje nad Moonshine Inc. Spółka oferuje również usługi portingowe przenosząc uznane tytuły z PC na platformy konsolowe.

(ISBnews)