"Postanowienia dokumentu ugody stanowią doprecyzowanie i są zgodne z postanowieniami zawartego wcześniej settlement term sheet (porozumienie), o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2021 w dniu 16 grudnia 2021 roku. Ponadto zawarto, standardowe przy tego typu sprawach, porozumienie precyzujące okoliczności, w których spółka będzie miała prawo odstąpienia od ugody" - czytamy w komunikacie.

"Dokument ugody, tak jak zawarte wcześniej porozumienie, zawiera oświadczenie o braku przyznania się do jakiejkolwiek winy spółki czy pozostałych osób pozwanych" - podkreślono.

W opublikowanym w czwartek wieczorem komunikacie zapowiedziano, że dokument ugody zostanie złożony do sądu jeszcze tego samego dnia z wnioskiem o wstępne zatwierdzenie ugody przez sąd.

W połowie grudnia ub.r. CD Projekt poinformował, że zawarł settlement term sheet w związku z ugodą w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kaliforni. W zamian za zrzeczenie się roszczeń wobec spółki oraz członków jej zarządu, powodom zostanie wypłacona przez spółkę oraz ubezpieczyciela łączna kwota 1,85 mln USD. Jak wówczas podano, pozwani oraz pozywający mieli zawrzeć formalny dokument ugody, a następnie do 13 stycznia 2022 r. (termin został następnie przedłużony do 27 stycznia 2022 r.) złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody, tzw. "motion for preliminary approval of the settlement" (wniosek ten nie będzie kwestionowany przez spółkę i pozostałych pozwanych). CD Projekt szacował, że finalne zatwierdzenie zgody przez sąd nastąpi w ciągu kilku miesięcy.

Sąd w USA 18 maja 2021 r. dokonał konsolidacji złożonych pozwów przeciwko spółce i dokonał wyboru wiodącego powoda.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz najnowsza superprodukcja "Cyberpunk 2077".

