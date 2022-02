Reklama

"25 października 2021 roku uruchomiliśmy program ugód w oparciu o założenia przewodniczącego KNF. Od 25 października do 31 grudnia 2021 roku nasi klienci złożyli 522 wniosków o ugodę i zawarliśmy 147 ugód w ramach programu (na koniec stycznia 2022 roku było to odpowiednio 591 i 170). Na koniec 2021 roku mieliśmy 3,9 tys. aktywnych kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF" - czytamy w prezentacji wynikowej banku.

Liczba spraw spornych w zakresie walutowych kredytów hipotecznych w ING BSK wzrosła do 755 w IV kw. 2021 r. z 701 kwartał wcześniej, a ich wartość - odpowiednio do 197,8 mln zł ze 181 mln zł.

Wartość rezerwy na aktywny portfel walutowych kredytów hipotecznych wynosiła w IV kw. ub.r. 345,6 mln zł (poziom rezerwy stanowił 41% w relacji do wartości portfela kredytów walutowych) wobec 314,3 mln zł kwartał wcześniej (odpowiednio: 37%wartości portfela).

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły 56 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 0,4 mln zł kwartał wcześniej, podano także.

Na 31 grudnia 2021 roku przeciwko bankowi toczyło się 755 spraw sądowych związanych z portfelem kredytów indeksowanych do CHF (odpowiednio 701 oraz 450 spraw na 30 września 2021 roku), podano także w raporcie.

"Na 31 grudnia 2021 roku niespłacony kapitał kredytów, których dotyczyły przedmiotowe postępowania wynosił 197,8 mln zł (odpowiednio: 180,8 mln zł oraz 129,6 mln zł na 30 września 2021 roku i na koniec roku 2020). Do tej pory do banku nie wpłynął żaden pozew zbiorowy, jak również żadna z klauzul stosowanych przez bank w umowach nie została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych" - czytamy w raporcie.

Na koniec IV kw. 2021 roku wartość netto portfela walutowych kredytów hipotecznych grupy wynosiła 480,1 mln zł, z czego 468,8 mln zł stanowiła wartość portfela kredytów indeksowanych do CHF (odpowiednio: 516,7 mln zł i 504,4 mln zł na 30 września 2021 roku oraz 600,7 mln zł i 584,9 mln zł na koniec roku 2020), podano także.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)