Na koniec zeszłego roku liczba aktywnych użytkowników wyniosła 693 tys. (wzrost o 24% r/r). Od stycznia do grudnia 2021 roku Grupa odnotowała 370 tys. nowych rejestracji(wzrost o 18% r/r). Wzrosła również liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu. W 2021 roku było ich 249 tys., co oznacza wzrost o 21% r/r.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 2021 rok był dla Grupy rekordowy. Osiągnęliśmy wysokie wzrosty kluczowych danych operacyjnych - m.in. wartości zawartych zakładów czy liczby aktywnych użytkowników. To pokazuje, w jak dynamicznej fazie wzrostu znajduje się Grupa STS. Spodziewamy się, że w nadchodzących okresach sprawozdawczych będziemy dalej osiągać założone wcześniej cele średnio i długoterminowe. Co więcej, tak jak komunikowaliśmy w trakcie IPO i polityce dywidendy, zamierzamy dzielić się całym wypracowanym zyskiem z inwestorami" - skomentował prezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

"Dalej niezmiennie uwagę koncentrujemy przede wszystkim na działaniach na rosnącym polskim rynku, chcąc jak najpełniej zagospodarować jego dalszy wzrost. Jednocześnie rozwijamy działalność zagraniczną, zarówno organicznie, jak i przyglądając się potencjalnym celom akwizycyjnym" - dodał.

Po trzech kwartałach 2021 roku wartość zawartych zakładów wyniosła 3,27 mld zł, gdy przed rokiem było to 2,42 mld zł. Po 9 miesiącach ub.r. GGR wyniósł 806,3 mln zł, natomiast NGR 429,1 mln zł. Wskaźnik EBIDTA za 9 miesięcy ub.r. wyniósł 177 mln zł i był wyższy o blisko 93% r/r. Marża EBIDTA od stycznia do września 2021 r. wyniosła 41%, gdy w tym okresie w 2020 r. było to 31%.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2021 r.

