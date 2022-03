Reklama

Szacowany skonsolidowany zysk netto za IV kwartał roku 2021 wyniósł 225 mln zł i jest wyższy o ok. 103% od skonsolidowanego zysku netto za IV kwartał roku 2020.

"Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia grupy kapitałowej spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, określony jako wartość długu netto do EBITDA wyniósł ok. 1,2 i jest niższy o 29% od wartości tego wskaźnika na koniec roku 2020. Szacowany poziom zapasów w grupie kapitałowej spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 3 103 mln zł i jest wyższy o ok. 40% w stosunku do stanu na koniec roku 2020" - czytamy w komunikacie.

Publikacja raportu za 2021 rok jest zaplanowana na 28 kwietnia 2022 roku.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 9,16 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)