Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 44,29 mln zł wobec 3,11 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 64,31 mln zł wobec 25,78 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 444,25 mln zł w 2021 r. wobec 405,67 mln zł rok wcześniej.

"W zakresie przychodów osiąganych ze sprzedaży w sklepach stacjonarnych grupa odnotowała spadek ich udziału w przychodach ogółem z uwagi na fakt, iż w okresie od stycznia 2021 roku oraz od 27 lutego do 3 maja 2021 roku (w dedykowanych województwach) zostały zamknięte w Polsce centra handlowe. Jednak pomimo to Grupa wygenerowała wzrost zysku na sprzedaży o 18 425 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego, na co istotny wpływ wywarł rozwój sprzedaży poprzez kanał internetowy" - czytamy w raporcie.

Udział kanału internetowego w sprzedaży grupy wzrósł do 17% w 2021 r. z ok. 15% rok wcześniej.

"W następnym roku obrotowym zarząd spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży w sklepach internetowych, jednak oszacowanie skali tego wzrostu nie jest obecnie możliwe" - czytamy dalej.

"Wyniki osiągnięte w 2021 roku są dla nas satysfakcjonujące, szczególnie biorąc pod uwagę okoliczności w jakich przyszło nam prowadzić biznes. 2021 rok ponownie upłynął pod znakiem wyzwań związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, która wpłynęła na ograniczenia społeczno-gospodarcze. Nadal mierzyliśmy się z ograniczeniami związanymi z wprowadzonym przez rząd reżimem sanitarnym oraz okresowym zamykaniem centrów handlowych. Szybkie dostosowanie naszej strategii do obecnych warunków i jej konsekwentna realizacja, przyniosły wymierny skutek" - skomentował prezes Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 21 mln zł wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Grupa CDRL jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik.

(ISBnews)