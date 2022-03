Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 39,85 mln zł wobec 44,08 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 103,18 mln zł wobec 106,48 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 171,68 mln zł w 2021 r. wobec 976,07 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż grupy w 2021 r. była wyższa od zrealizowanej w 2020 r. aż o 20% (tj. o 195,6 mln zł). Jest to przede wszystkim efekt odbicia po gorszym 2020 roku, w którym liczne obostrzenia i lockdowny wprowadzone w wielu krajach z powodu pandemii wirusa SARS CoV–2 znacznie ograniczyły wymianę handlową między krajami. Wzrost sprzedaży nastąpił we wszystkich segmentach działalności spółki. Kluczowym segmentem sprzedaży dla grupy jest motoryzacja (prawie 60% udział w ogólnej wartości sprzedaży). Wzrost poziomu przychodów w tym segmencie w 2021 to przede wszystkim wyższa o 49,4 mln zł. sprzedaż w spółce dominującej (62,3% wartości sprzedaży całego segmentu, przy 64,3% rok wcześniej). Wyższa o 42,1 mln zł niż rok wcześniej była też sprzedaż niemieckiej spółki zależnej Draftex, której sprzedaż w 2021 roku stanowiła 26,% sprzedaży grupy w segmencie motoryzacji" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Sprzedaż krajowa stanowiła w ub.r. 32,6% całości (wobec 32,9% rok wcześniej), sprzedaż do krajów UE - 46% (wobec odpowiednio 48,1%), do krajów Europy Wschodniej - 4% (wobec 4,3%), zaś na pozostałe rynki zagraniczne - 17,4% (wobec 14,7%).

"Największy procentowo przyrost sprzedaży w porównaniu do 2020 roku osiągnięto w segmencie mieszanek ( 31,8%) oraz budownictwa (29,3%). Wzrost sprzedaży w tych segmentach to przede wszystkim efekt wyższej sprzedaży mieszanek oraz uszczelek samoprzylepnych i systemowych (budownictwo) w spółce dominującej (odpowiednio o 21 oraz 24,4 mln zł.). Przyrost sprzedaży w porównaniu do 2020 roku osiągnięto także w segmencie przemysłu i rolnictwa (o 33 mln zł). Jest to efekt wyższej o 21,3 mln zł. sprzedaży maszyn i części rolniczych w spółce zależnej SSD. W 2021 roku wzrosła sprzedaż w asortymencie artykułów przemysłowych i rolniczych (głównie pasów), natomiast sprzedaż w sektorze w farmacji utrzymała się na podobnym poziomie aniżeli rok wcześniej. W segmencie przemysłu również realizuje sprzedaż spółka QMRP (w 2021r. sprzedaż ta stanowiła 0,7% sprzedaży tego segmentu - w roku 2020 było to 0,9%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 41,28 mln zł wobec 43,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 976 mln zł w 2020 r.

