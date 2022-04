Tematem przewodnim Trusted Economy Forum będzie „Proces, podpis, identyfikacja – podstawa jednolitej i zaufanej gospodarki światowej”. Dyskusje będą toczyć się w ramach 4 bloków tematycznych: Zmiany na rynku w 2021/2022 roku w eID oraz usługach zaufania: Polska, Europa, Świat; Biznes i partnerstwa: transformacja cyfrowa w praktyce; Cyberbezpieczeństwo - geopolityka, biznes, zaufanie oraz Klient, technologia, produkty, legislacja.

Świat zmienia się na naszych oczach. Jak nigdy, potrzebujemy teraz technologii, która zapewni nam przede wszystkim bezpieczeństwo, a jednocześnie będzie jednolita, uniwersalna, transgraniczna i zoptymalizuje procesy. Dlatego podczas Trusted Economy Forum będziemy chcieli spojrzeć na usługi zaufania przez pryzmat wpływu na budowanie biznesu, procesów administracyjnych i całej gospodarki cyfrowej. Ważnym tematem w agendzie będzie cyberbezpieczeństwo, którego znaczenie jest jeszcze większe w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Porozmawiamy o jego wpływie na biznes, gospodarkę oraz społeczeństwo. Będziemy mówić również o bezpieczeństwie transakcji, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób budowane są systemy i procesy, szczególnie te związane z weryfikacją tożsamości w świecie wirtualnym. Podejmiemy również kwestię bezpiecznego oraz optymalnego zarządzania informacjami oraz danymi. Chcemy pokazać praktyczną stronę transformacji cyfrowej i przykłady firm oraz instytucji, które z sukcesem wdrożyły rozwiązania digitalowe, a także dyskutować o tym jak dialog rynkowy, partnerstwa biznesowe i publiczno-prywatne wpływają na jej rozwój. Zastanowimy się także czy duplikacja usług cyfrowych jest możliwa. Ważnym zagadnieniem, które zostanie poruszone będzie europejski mobilny portfel tożsamości, obecnie jeden z głównych tematów dyskutowanych na poziomie Komisji Europejskiej. Ma on zapewnić bezpieczną i jednolitą identyfikację elektroniczną we wszystkich usługach online na poziomie EU. Wyjdziemy również nieco w przyszłość, dlatego w agendzie pojawi się temat technologii postkwantowej i jej wpływu na rynek usług zaufania – mówi Ewelina Chudy, Kierownik Biura Organizacyjnego Trusted Economy Forum.

Tegoroczną edycję konferencji poprowadzi Michał Kanownik, Prezes Związku Cyfrowa Polska. Podczas wydarzenia swoją wiedzą podzielą się polscy i europejscy eksperci w dziedzinie cyfryzacji i usług zaufania w tym: Ricardo Gengini z ETSI ESI, międzynarodowej organizacji, która wspiera regulacje i inicjatywy europejskie dotyczące gospodarki cyfrowej oraz opracowuje dokumenty normalizacyjne, prof. Kai Rannenberg z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie n.Menem, Evgenia Nikolouzou z ENISA, agencji unijnej odpowiedzialnej za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych, a także Izabela Albrycht, członkini Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz Grupy Doradczej NATO ds. nowych i przełomowych technologii. O praktycznych aspektach cyfrowej gospodarki dyskutować będą również Paweł Baranowski z Polkomtel, Krzysztof Polcyn z Europejskiego Funduszu Leasingowego i Magdalena Reimann oraz Mariusz Włodarczyk z Santander Leasing Polska.

Patronami honorowymi są: Związek Cyfrowa Polska; European Signature Dialog; Cyber Science – Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych; Cloud Signature Consortium; Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK); Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI)

Patronami instytucjonalnymi są: CEE Digital Coalition, Instytut Dyplomacji Gospodarczej oraz Polsko Hiszpańska Izba Gospodarcza

Partnerem wydarzenia jest: Xtension

Partnerem merytorycznym jest Obserwatorium.biz

Więcej informacji i rejestracja na www.trustedeconomyforum.com