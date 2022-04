Reklama

EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła w 2021 r. 33 mln zł i była wyższa o 14% r/r, zaś skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 16,5 mln zł i wzrósł o 27% r/r.

Zysk operacyjny wyniósł 22,36 mln zł wobec 9,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 239 mln zł w 2021 r. wobec 140,24 mln zł rok wcześniej.

"Łączne przychody grupy w 2021 roku wyniosły 239 mln zł i były o 70% wyższe niż w 2020 roku. Dzięki szerokiemu portfolio oraz kilku udanym premierom, większość przychodów w 2021 roku było generowane przez gry hyper-casual, które odpowiadały za ok. 157 mln zł, ok. 65% łącznych przychodów grupy. Jednocześnie bardzo pozytywny wpływ na wyniki miały gry z segmentu mid-core, które przyniosły łącznie ok. 67,1 mln zł stanowiących ok. 28% wszystkich przychodów" - napisał prezes Marcin Olejarz w liście załączonym do raportu.

"Dzięki ciężkiej pracy całego rozlokowanego w wielu miejscach na świecie międzynarodowego zespołu rok 2021 był dla nas rekordowy pod wieloma względami. Znacząco poprawiliśmy przychody, wydaliśmy nowe ciekawe gry, a pod koniec trzeciego kwartału przekroczyliśmy łączną liczbę miliarda pobrań wszystkich gier w historii, stając się jedną z niewielu firm, które mogą pochwalić się takim wynikiem. W samym 2021 roku liczba pobrań wyniosła prawie 238 mln. Jest to wynik tym bardziej imponujący, że w tym czasie mierzyliśmy się z ogromnymi zawirowaniami na rynku reklamy mobilnej wynikającymi ze zmian w politykach prywatności Apple" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 12,38 mln zł wobec 6,45 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

