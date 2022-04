Reklama

Reklama

Strata operacyjna wyniosła 0,8 mln zł wobec 7,89 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,22 mln zł w 2021 r. wobec 25,75 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok był dla nas pełen wyzwań, wydaliśmy 'Chernobylite', z którym jesteśmy mocno kojarzeni i który niedawno doczekał się premiery na konsole nowej generacji. Osiągnęliśmy drugie miejsce w rankingu polskich wydawców gier wg serwisu Metacritic. Na nasze wyniki znaczny wpływ miały wydane tytuły, które łącznie w 2021 roku sprzedały się w nakładzie ponad 1 mln kopii. W 2021 roku zmienialiśmy fundamentalnie strategię All in! Games, a pierwsze miesiące 2022 roku były dla nas równie aktywne ze względu na dalsze zmiany, w tym powołanie przez radę nadzorczą Marcina Kawy na pozycję CEO All in! Games" - powiedział wiceprezes Maciej Łaś, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W 2021 roku spółka pracowała nad rozbudową grupy kapitałowej, w efekcie czego powstały Happy Little Moments oraz Ironbird Creations. Ironbird aktualnie pracuje nad nowym tytułem (Projekt Raise), który ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Spółka rozwijała także wewnętrzny dział UX Research & Accessibility który odpowiada za analizę UI gier oraz zachowań użytkowników, podano w informacji.

"Z wypiekami na twarzy spoglądam na rozwój bardzo obiecującego tytułu - Projekt Raise - oraz studia, Ironbird Creations, które nad nim pracuje. Jest to gra szczególnie istotna, bo łączymy w niej lata doświadczenia jako wydawca, a także kompetencje deweloperskie. Jest to również projekt, przy którym jestem bezpośrednio zaangażowany w produkcję. Niedługo przedstawimy owoce naszej współpracy przy projekcie Joker, który jest również bardzo interesującą pozycją w naszym planie wydawniczym" - powiedział prezes Marcin Kawa.

"W 2022 roku zależy nam na pokazaniu gier, które prezentują nasze nowe podejście do jakości oraz stworzenie solidnych fundamentów pod agresywny atak planowany na latach 2023 i 2024. Rozmawiamy z podmiotami zagranicznymi, poszukujemy nowych okazji inwestycyjnych, budujemy wewnętrzne teamy deweloperskie a także rozbudowujemy partnerstwa na całym świecie" - dodał Kawa.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 3,28 mln zł wobec 12,85 mln zł straty rok wcześniej.

All in! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole. Jest wydawcą takich tytułów, jak "Chernobylite" (The Farm 51), "Ghostrunner" (One More Level), "Tools Up!" (The Knights of Unity), "Paradise Lost" (PolyAmorous).

(ISBnews)