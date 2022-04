Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 18,69 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 604,73 mln zł w 2021 r. wobec 551,36 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku wypracowaliśmy zysk netto w wysokości 6,4 mln zł, przychody osiągnęły poziom 604,7 mln zł, a EBITDA wyniosła 34,6 mln zł. Z osiągniętych w 2021 roku wyników jesteśmy tym bardziej zadowoleni, że wypracowane zostały w bardzo trudnym i wymagającym czasie, naznaczonym ograniczeniami funkcjonowania gospodarki z powodu pandemii, wzrostami cen oraz ograniczonego apetytu inwestycyjnego związanego z niestabilną sytuacją rynkową" - napisał prezes Krzysztof Kasprzycki w liście do akcjonariuszy.

Jak podkreślił, wyższe przychody to wpływ m.in. dostaw rur stalowych realizowanych do Gaz-System w ramach umów częściowych, dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT C oraz gazociągowi Baltic Pipe LOT D.

"Uzyskanie w 2021 r. bardzo dobrych wyników było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji przez Grupę Ferrum strategii, która zakładała odpowiednie wykorzystanie potencjału technologicznego oraz możliwości produkcyjnych. Dywersyfikacja oferty, nowa linia produkcyjna rur spiralnie spawanych i rozbudowa portfolio, to główne czynniki naszego sukcesu" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 4,22 mln zł wobec 13,66 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 605 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)