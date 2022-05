Podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie przedstawiciele zarządu KGHM omówili wyniki finansowe Grupy za pierwszy kwartał tego roku. Wyniki opublikowano w czwartek popołudniu.

EBITDA grupy KGHM wzrosła w pierwszym kwartale tego roku o 20 proc. do 3 mld 133 mln zł, a przychody sięgnęły 8 mld 993 mln zł, czyli były wyższe o 33 proc. w odniesieniu do pierwszych trzech miesięcy roku 2021 – wynika ze sprawozdania finansowego miedziowej spółki.

W raporcie kwartalnym KGHM podał, że zysk netto jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 1,9 mld zł wobec 1,366 mld zł rok wcześniej w tym samym okresie. Jak podała spółka, produkcja miedzi płatnej w grupie była w pierwszym kwartale wyższa o 4 proc. (w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku) i wyniosła 193 tys. ton.

Prezes KGHM Marcin Chludziński podkreślił podczas piątkowej konferencji prasowej, że w pierwszym kwartale tego roku grupa KGHM zanotowała najlepszy historycznie wynik EBITDA. „Nie ma co ukrywać, że ceny nas wspierały. Notowania miedzi w ujęciu kwartał do kwartału wyższe o 18 proc., srebro tańsze. Stąd wyniki finansowe, w połączeniu z produkcją, która wzrosła o 4 proc., czyli 20 proc. wyższa EBITDA kwartał do kwartały, wzrost przychodów o 33 proc. kwartał do kwartału” – mówił prezes.

Chludziński wskazał, że na tle innych firm wydobywczych KGHM jest na drugiej, trzeciej pozycji wśród największych firm produkcyjnych. „Zachowujemy bardzo wysoką zdolność operacyjną, co skutkuje zwiększoną produkcją oraz wzrostami po stronie przychodowej, sprzedażowej” – mówił.

Prezes pytany o rekomendacje zarządu dotyczące wypłaty dywidendy na 2021 r. powiedział, że ukażą się one wkrótce. „Zysk firmy był znacznie większy w 2021 r., polityka dywidendowa nie zmienia się, czyli zakładana jest wypłata dywidendy, i trzecia przesłanka – jest zawsze element niepewności oraz potrzeby inwestycyjne. W ramach tych trzech parametrów będziemy się poruszać. Generalnie patrzymy na to pozytywnie i optymistycznie” – mówił prezes.

Andrzej Kensbok, wiceprezes zarządu ds. finansowych KGHM, przypomniał m.in. o sprzedaży przez KGHM International 100 proc. udziałów kopalni Franke w Chile za 25 mln dolarów. „Odnotowaliśmy tu zarówno zysk księgowy, jak i możliwość optymalizacji portfela produkcyjnego. Chcemy się w Chile rozwijać, mamy program inwestycyjny związany z kopalnią Sierra Gorda” – mówił.