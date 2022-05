Reklama

"Poza finalizowanym procesem przejścia na główny parkiet chcielibyśmy wspomnieć o rozbudowie strategii rozwoju grupy o nowy filar, który naszym zdaniem będzie nas wyróżniać spośród innych spółek gamingowych. Do istniejących pięciu filarów dodaliśmy kolejny, a mianowicie tworzenie gier w modelu Play to Earn w oparciu o technologię blockchain, cyfrową walutę oraz NFT. W ramach tego filaru między innymi

wprowadzimy nową cyfrową walutę SIMcoin, z której będzie można korzystać w naszych grach i usługach. [...] W swoich projektach zamierzamy wykorzystać technologię blockchain Internet Computer, cyfrową walutę ICP, wdrożenie modelu Play to Earn oraz dystrybucję tokenów NFT do dalszej odsprzedaży" - powiedziała prezes SimFabric Julia Leszczyńska, cytowana w komunikacie.

Spółka zależna VRFabric rozpoczęła również prace nad przeportowaniem na urządzenia wirtualnej rzeczywistości gry "Gardenia". Jest to produkcja własna SimFabric dostępna w wersji komputerowej. Po przeportowaniu pojawi się na największych platformach sprzedażowych, tj. Steam, VIVEPORT, Oculus oraz PlayStation Store VR, wskazano także.

"W I kw. przeprowadziliśmy też dwie udane emisje akcji w MobileFabric S.A. i VRFarbic S.A. Łącznie obie spółki pozyskały finansowanie w wysokości przekraczającej 5 mln zł. W planach mamy, aby tę sumę przeznaczyć na rozwój zespołów w obu spółkach, inwestycje w nowe projekty i pozyskiwanie kolejnych umów wydawniczych oraz rozwój technologiczny samych spółek. SimFabric S.A. we współpracy z VRFabric S.A. zaplanowało udział w czerwcowym festiwalu gier Next Fest w sklepie Steam. W trakcie tego festiwalu zostaną zaprezentowane szerokiemu gronu graczy wersje demo gier: 'Gardenia VR', 'My Demon Wife' oraz 'ElectriX'" - zakończyła Leszczyńska.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

