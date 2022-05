Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,66 mln zł wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 1,24 mln zł wobec 0,68 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,95 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 3,54 mln zł rok wcześniej.

"Zauważalna poprawa wyników finansowych Brand24 to głównie zasługa przemodelowanego cennika i lepszego dopasowania parametrów poszczególnych abonamentów do potrzeb klientów. Dzięki temu spółka zwiększyła średni przychód operacyjny na użytkownika [ARPU] o 22% do 104 USD (ok. 430 zł), przy czym ARPU na nowych użytkownikach wyniosło 120 USD (ok. 500 zł), co oznacza wzrost o ponad 40% w porównaniu do okresu przed zmianą cennika" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Co za tym idzie, powtarzalne miesięczne przychody (MRR) na koniec I kwartału wyniosły 0,4 mln USD (ok. 1,7 mln zł), co oznacza ponad 40-procentowy r/r oraz 21- proc. w porównaniu do grudnia 2021 r., podano także.

"Zmiany w naszym cenniku dały natychmiastowe i przede wszystkim długotrwałe efekty. Nasz Annual Run Rate, czyli zannualizowane przychody na bazie aktualnego MRR, to 20 mln zł - o prawie 5 mln więcej niż przed rokiem w tym samym momencie" - powiedział współtwórca i prezes Brand24 Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.

"Równolegle rozwijamy sprzedaż produktów premium w formie szytych ma miarę raportów analitycznych (Custom Reports). Projekt ten wystartował w 2021 roku, w którym wypracował 55 tys. zł przychodu, w I kw. 2022 mamy już domkniętą sprzedaż na kwotę 153 tys. zł. Liczymy, że w do końca roku udział CR w naszych przychodach będzie już zauważalny i z czasem zaczniemy raportować to jako osobną linię przychodową" - dodał Sadkowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 0,5 mln zł wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

