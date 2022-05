Reklama

"Skupiamy się na dalszej odbudowie wyników Agory, zwłaszcza w kontekście zakładanego wzrostu na rynku reklamowym i spodziewanych dobrych wyników frekwencji kinowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że ta dynamika może zostać spowolniona przez uwarunkowania rynkowe, m.in. wysoką inflację, rosnące ceny towarów i usług, presję płacową, czy zmiany strukturalne na rynku mediów i reklamy, a także konsekwencje gospodarcze związane z wojną na Ukrainie. Dlatego w najbliższych miesiącach będziemy zwiększać dyscyplinę kosztową w grupie" - powiedział Hojka podczas wideokonferencji.

Dodał, że grupa liczy ponadto, iż pozycję jej mediów wzmocni popyt na jakościowe treści. W jego ocenie, dla perspektyw rozwojowych grupy istotny jest również systematyczny wzrost przychodów z kanałów cyfrowych, które stanowią już niemal połowę przychodów grupy.

"Nas szczególnie cieszy taka okoliczność, że wartość wydatków reklamowych w reklamie zewnętrznej była wyższa niż w I kw. 2019 roku, a więc przed wybuchem pandemii. W naszej ocenie, to bardzo dobry prognostyk na resztę roku dla reklamy zewnętrznej i szansa dla AMS na poprawę wyników, ale też całej naszej grupy kapitałowej, gdyż udział reklamy zewnętrznej w naszych przychodach jest bardzo duży" - powiedział Hojka.

Poziom frekwencji kinowej po I kwartale to ok. 60% przedpandemicznego I kw. 2019 r. W ocenie prezesa, są już dobre oznaki powrotu do kin i frekwencji. W kwietniu poziom sprzedaży biletów według Box Office wynosił 85% frekwencji kwietnia 2019 r., a maj zapowiada się jeszcze lepiej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

