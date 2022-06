PKN Orlen poinformował w komunikacie, że 2 czerwca zarząd spółki zatwierdził projekt planu połączenia płockiego koncernu z Grupą Lotos.

Jak wyjaśniono, projekt planu połączenia zakłada przeniesienie całego majątku Grupy Lotos do Orlenu w zamian za akcje, które PKN Orlen przyzna akcjonariuszom Grupy Lotos.

W komunikacie dodano, że w zamian za jedną akcję Grupy Lotos akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen.

PKN Orlen: Po przejęciu Lotosu udział SP wzrośnie do ok. 35 proc.

Po przejęciu Grupy Lotos przez PKN Orlen udział Skarbu Państwa w połączonym podmiocie wzrośnie do około 35 proc. - poinformował PKN Orlen w czwartkowym komunikacie.

Obecnie Skarb Państwa kontroluje 27,52 proc. akcji płockiego koncernu.

"Zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona" - dodano w komunikacie Orlenu.

PKN Orlen: Walne Lotosu i Orlenu ws. połączenia w lipcu, rejestracja połączenia w sierpniu

Walne zgromadzenia akcjonariuszy PKN Orlen i Grupy Lotos w sprawie połączenia spółek powinny odbyć się w lipcu, a finalizacja fuzji spodziewana jest w sierpniu - poinformował PKN Orlen w opublikowanej w czwartek prezentacji.

"Przewiduje się, że Walne Zgromadzenia Orlenu i Lotosu odbędą się w lipcu, a Połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w sierpniu" - napisano w prezentacji.

Spółki poinformowały w czwartkowych komunikatach, że ustalony w planie połączenia parytet wymiany akcji zakłada, że za każdą akcję Lotosu akcjonariusze otrzymają 1,075 nowych akcji Orlenu.

W prezentacji dodano, że w wyniku proponowanej transakcji zostanie wyemitowanych do 199 mln nowych akcji Orlenu Serii E.