"Wolelibyśmy debiutować od razu na rynku głównym. NewConnect to teraz nie najlepsze rozwiązanie. Będzie to jeszcze przedmiotem dyskusji, a najważniejsze jest skończenie 'Fort Solis' - gry z gatunku kosmicznego thrillera" - powiedział Kurkowski podczas wideokonferencji.

Dodał, że dokumenty do debiutu na NewConnect spółka ma gotowe, ale ich nie złożyła, "bo tak czy inaczej musi mieć wydaną grę i możliwe, że zdecyduje się na rynek główny". Zaznaczył też, że Fallen Leaf nie ma zobowiązań wobec inwestorów co do terminu debiutu giełdowego.

"Ostatecznie potencjalny debiut na GPW zależy od takich czynników, jak m.in. umowa wydawnicza i sukces gry" - wskazał prezes.

Według jego słów, spółka systematycznie pozyskuje środki na produkcję gry "Fort Solis" poprzez emisje akcji. Dotychczas pozyskane zostało łącznie ok. 5-6 mln zł i spółka liczy na zamknięcie do końca miesiąca kolejnej emisji na ok. 1,5 mln zł przy wycenie spółki na poziomie ok. 40 mln zł. Koszt produkcji "Fort Solis" założony został na do 8 mln zł.

"Mamy zabezpieczone środki na zamknięcie kolejnych milestone produkcji gry. Zakładamy debiut 'Fort Solis' w I kwartale 2023, ale ostateczny termin zostanie ustalony tak, żeby m.in. zmaksymalizować sprzedaż. Zakładamy w rok od premiery sprzedaż na poziomie 325 tys. na trzech platformach. Uważamy, że to bardzo realistyczne" - stwierdził Kurkowski.

Jak wskazał, spółka ustalała założenie poziomu sprzedaży poprzez porównywanie do referencyjnych, nietopowych tytułów. Jednocześnie spółka szacuje postęp prac na "Fort Solis" na 70% i prowadzi rozmowy na temat pozyskania wydawcy dla swojego pierwszego tytułu. Z kolei po premierze "Fort Solis" rozwój gry zakłada udostępnienie dwóch dodatków (fabularny, co-op dwuosobowy). Spółka zakłada również szybkie rozpoczęcie kolejnych dwóch projektów,

"Nowe projekty są już po etapie koncepcyjnym, możliwe też, że zdecydujemy się na sequel 'Fort Solis'" - ocenił prezes.

Fallen Leaf zaprezentował zwiastun swojej debiutanckiej gry "Fort Solis" podczas Summer Game Fest - jednego z największych eventów gamingowych bieżącego roku.

"Pokazanie światu trailera 'Fort Solis' na Summer Game Fest jest czymś więcej, niż tylko ruchem marketingowym. Fallen Leaf ma w swojej filozofii tworzenie gier śmiało konkurującymi z tytułami AAA i tą prezentacją rzuciliśmy im rękawice. […] Zainteresowanie grą na konferencji było ogromne i myślę, że w połączeniu z produktem o wyjątkowej jakości, będziemy świadkami sprzedażowego sukcesu" - stwierdził Kurkowski.

Fallen Leaf to polski deweloper gier wideo z biurami w Warszawie i Liverpoolu. Studio nastawione jest na tworzenie gier, zaawansowanych technologicznie, i rozbudowanych fabularnie. W skład ekipy Fallen Leaf wchodzą m.in. programiści pracujący w przeszłości dla takich marek, jak Microsoft i Sony.

