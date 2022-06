Reklama

"Nasze plany giełdowe pozostają aktualne. Chcemy kontynuować pracę nad pierwszą ofertą publiczną, a po zatwierdzeniu prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, planujemy przeprowadzić IPO i zadebiutować na GPW. Zwróciliśmy się natomiast do KNF z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu, co jest pochodną obecnej sytuacji na rynkach kapitałowych w Polsce i na świecie. Będziemy na bieżąco monitorować otoczenie, tak aby w odpowiednim momencie powrócić do realizacji naszych planów" - powiedział prezes Paweł Orfinger, cytowany w komunikacie.

Pod koniec marca br. Spółka Dr Irena Eris złożyła prospekt w KNF w związku z rozważaną ofertą publiczną akcji i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Publiczna oferta akcji miała na celu umożliwienie realizacji strategii grupy zarówno w segmencie kosmetycznym jak i w segmencie usług hotelarskich premium.

Grupa Dr Irena Eris osiągnęła 297,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, a zysk netto wyniósł 25,72 mln zł w 2021 r.

Z działalności w segmencie kosmetycznym w 2019 r. pochodziło 79,4% przychodów grupy, w 2020 r. - 80,8% przychodów grupy, a w 2021 r. segment kosmetyczny wygenerował 80,9% przychodów. Segment usług hotelarskich premium, w tych samych okresach odpowiadał odpowiednio w 2019 r. za 20,6% przychodów grupy, w 2020 r. 19,2% przychodów grupy i w 2021 r. 19,1% przychodów grupy.

Kosmetyki produkowane przez spółkę sprzedawane są w salonach piękności, perfumeriach, drogeriach, aptekach, supermarketach oraz sklepach internetowych w 67 krajach na całym świecie. Eksport produktów spółki odpowiadał za 25% przychodów ze sprzedaży kosmetyków w 2019 r., 29% przychodów w 2020 r. i 32% przychodów w 2021 r.

Grupa zatrudnia łącznie 850 osób, z czego 525 pracowników w segmencie kosmetycznym oraz 325 w segmencie usług hotelarskim premium.

