Zysk operacyjny wyniósł 128,07 mln zł wobec 107,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,52 mln zł w r.obr. 2021/2022 wobec 179,01 mln zł rok wcześniej.

"Za nami 12 miesięcy pełne wstrząsów nie tylko gospodarczych. Dzięki ciężkiej pracy całego zespołu LiveChat Software pokazał, że również w takich warunkach może wykazać się wzrostem i stabilnością. Nadal koncentrujemy się na tym, żeby dać jak największą wartość naszym klientom. W tym okresie nasze produkty pośredniczyły w prawie miliardzie interakcji. Wiąże się z tym odpowiedzialność za doświadczenie, komfort i bezpieczeństwo użytkowników końcowych. To również będzie nasz priorytet" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Przychody LiveChat Software wzrosły o 24,3% r/r, a zysk netto o 18,8% r/r w roku finansowym. LiveChat nadal wzmacniał swój zespół. Na koniec marca 2022 r. liczył on już 268 osób, wobec 212 rok wcześniej i 169 przed dwoma laty.

"Przejście na model 'work from anywhere' pozwala nam rekrutować talenty spoza Wrocławia. To ważne, bo nasze ambicje wymagają ciągłego udoskonalania technologii i produktów. W przyszłości chcemy też do naszej oferty dodawać kolejne rozwiązania. Większy i rozproszony zespół to oczywiście wyzwania, ale mamy mocny dział People i narzędzia, dzięki którym dobrze sobie z nimi radzimy" - dodał Ciepły.

Wzrost wyników grupy to efekt zarówno większej liczby klientów wszystkich rozwiązań, jak również wyższego ARPU (średni przychód na klienta). Na koniec roku finansowego 2021/22 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 35 559, a ChatBot 2 404. To odpowiednio wzrost o ponad 8% i blisko 30%, wynika z materiału.

Na koniec marca 2022 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 120,9 USD wobec 117 USD przed rokiem. ARPU produktu ChatBot wyniosło 102,3 USD na koniec marca 2022 wobec 86,9 USD przed rokiem. ChatBot odpowiada już za ponad 5,4% przychodów grupy, a jej najnowszy produkt HelpDesk za blisko 1,5%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2021/2022 wyniósł 118,57 mln zł wobec 99,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)