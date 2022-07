Reklama

Reklama

"To kolejne duże zamówienia dla energetyki zawodowej po ostatnio komunikowanych, min. o mocy 37,1 MW do Taurona oraz 3 MW do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. Przed nami kolejne projekty i kolejne umowy. Popyt napędzany jest przez skokowo rosnące ceny energii. Mamy rekordowy portfel zamówień o wartości przekraczającej 200 mln zł i dobrze zdywersyfikowane kanały sprzedaży. Pozyskujemy nowe zlecenia w obszarze szkła powłokowego, w tym m.in. ponad 5000 m2 na biurowiec Infinity Wrocław. Realizujemy również dostawy szkła powłokowego na obiekty Cavatiny w Bielsku Białej, Krakowie i Łodzi, a także na biurowiec The Park Kraków 2, o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m2" - powiedział prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

"W obszarze BIPV stale poszerzamy rynki zbytu. Weszliśmy na wymagający rynek niemiecki, gdzie podpisaliśmy umowę na dostawy modułów BIPV dla prestiżowego obiektu w Monachium" - dodał Cycoń.

ML System realizuje także projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe w ramach strategii Nowej Ery Kwantowej, która zakłada osiągnięcie pozycji globalnego dostawcy produktów bazujących na technologii kropek kwantowych dla szkła fotowoltaicznego. Produkty te dedykowane są obiektom architektonicznym i sektorowi automotive m.in. poprzez wspólny projekt QDrive realizowany z Pilkington Automotive Poland. Zdobyte na przestrzeni kilkunastu lat wysokie kompetencje spółki w ramach nanotechnologii wykorzystywane są również w innych produktach, m.in. w ogniwach do elektrolizera wodoru, podkreślono.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2021 r. miała 189 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)