"29 lipca 2022 roku doszło do uzgodnienia pomiędzy emitentem, inwestorem i PBG woli przedłużenia zastrzeżonego w umowie sprzedaży terminu na spełnienie się warunków zawieszających, zobowiązania inwestora do nabycia 7.665.999 akcji emitenta należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol, a więc pośrednio 34.800.001 akcji emitenta należących do Multaros, do dnia 15 września 2022 roku (na mocy porozumienia, o zawarciu którego informowano w raporcie bieżącym emitenta numer 45/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, termin ten został określony na dzień 29 lipca 2022 roku)" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Rafako wyjaśnia, iż przedmiotowe uzgodnienie tj. woli przedłużenia terminu, o którym mowa powyżej, zostało poczynione, jednakże nie zostało sformalizowane w formie pisemnego porozumienia (w umowie sprzedaży zastrzeżono dla jej zmian formę pisemną pod rygorem nieważności). Rafako, inwestor oraz PBG zamierzają jednak niezwłocznie zawrzeć stosowne porozumienie formalizujące przedmiotowe uzgodnienie, podano także.

Pod koniec marca br. PBG w restrukturyzacji i likwidacji zawarło z Rafako i MS Galleon AG trójstronną umowę, na podstawie której PBG sprzeda austriackiemu inwestorowi bezpośrednio i pośrednio 42,47 mln akcji Rafako (tj. łącznie 26,4% kapitału) za 28,45 mln zł. Uzgodniono także, że Rafako wyemituje dla nowego inwestora akcje za max. 280 mln zł.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

