"Komisja Nadzoru Finansowego wydała 22 lipca 2022 r. decyzję nakładającą na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie kary pieniężne w łącznej wysokości 270 400 zł za ogółem 21 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań" - czytamy w komunikacie.

Ergo Hestia podjęła szereg działań organizacyjnych i systemowych mających zapobiegać powstawaniu naruszeń prawa w przyszłości, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary, podkreślono.

Grupa Ergo Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku. Tworzą ją dwie spółki ubezpieczeniowe: STU Ergo Hestia i STU na Życie Ergo Hestia.