W I półroczu 2022 Grupa Robyg wprowadziła kolejne etapy osiedli w Warszawie: Royal Residence w Wilanowie, Sady Ursynów, Jutrzenki, Praga Piano, Modern City, Rytm Mokotowa oraz Mój Ursus; w Trójmieście: Wiśniowa Aleja, Wendy, Vista, Szumilas, Porto, Zielony Widok, Moment i Lagom oraz 5 nowych etapów osiedla Robyg Jagodno, Osiedle nad Widawą i osiedle Dożynkowa we Wrocławiu, przypomniano.

"Nasza pozycja jest mocna pod względem sprzedaży i finansów, budowy idą zgodnie z harmonogramami, choć wysoka inflacja oraz wojna w Ukrainie przekładają się na wzrost kosztów. Mieszkania z terminem oddania w tym roku mamy sprzedane w ponad 97%, przyszły rok też jest zabezpieczony w dużym stopniu. Jeśli chodzi o wyniki tego i przyszłego roku, oceniamy je optymistycznie pod względem operacyjnym czy przepływów finansowych. Nie spodziewamy się też spadków cen mieszkań" - powiedział wiceprezes Grupy Robyg Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.

"Niewielka część deweloperów może chwilowo obniżać ceny, żeby utrzymać tempo sprzedaży - ale to nie będą jakieś znaczące redukcje, maksymalnie 3-5%. Już pod koniec tego roku sytuacja powinna się pod tym względem ustabilizować, a w przyszłym roku nie spodziewam się, by ceny spadały. Podstawą inwestycji są teraz grunty, które były kupowane już po wyższych cenach, inflacja napędza koszty materiałów i pracy, więc trudno mi sobie wyobrazić, by nowe projekty miały być uruchamiane ze znacząco niższymi cenami. Nie ma nadpodaży wobec popytu, jak w 2008 roku. Duzi deweloperzy raczej nie będą panikować i przeczekają ten czas, bo dzisiaj sprzedawać pod presją nie ma sensu, skoro w przyszłym roku popyt powróci. Dodatkowo mamy napływ uchodźców z Ukrainy, według różnych szacunków od 0,75-1 mln osób zostanie w Polsce - wśród nich jest wielu potencjalnych nabywców mieszkań, co oznacza zapotrzebowanie na dodatkowo 250-300 tys. lokali, czyli jeszcze większy strukturalny deficyt" - dodał.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2021 r. Robyg podpisał 4 308 umów deweloperskich i przedwstępnych.

(ISBnews)