Oczekiwania dotyczące skorygowanej EBITDA dla grupy zostały obniżone do 2-6% wzrostu z wcześniej oczekiwanych 4-11% wzrostu. Oczekiwania dotyczące GMV (całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro) zostały obniżone odpowiednio do 22-24% wzrostu z 22-28%, a odnośnie przychodów - do 67-71% wzrostu z 70-76%. Capex ma wynieść 720-800 mln zł zamiast 775-845 mln zł.

W przypadku Polski oczekiwania dotyczące skorygowanej EBITDA zostały obniżone do 10-12% wzrostu z wcześniej oczekiwanych 10-15% wzrostu. Oczekiwania dotyczące GMV zostały obniżone odpowiednio do 15-17% wzrostu z 15-20%, a odnośnie przychodów - do 23-26% wzrostu z 25-30%. Capex ma wynieść 650-700 mln zł zamiast 675-725 mln zł.

"Zarząd grupy zauważa, że jego średniookresowe oczekiwania na lata 2023-2026 zostały opublikowane 24 lutego 2022 r., po zakończeniu poprzedniej rocznej rundy planowania i zbiegając się z inwazją Rosji na Ukrainę. W związku z trwającymi zakłóceniami gospodarczymi i geopolitycznymi wynikającymi z sytuacji na Ukrainie, zarząd grupy podjął decyzję o poddaniu opublikowanych oczekiwań przeglądowi, w oczekiwaniu na zakończenie tegorocznej rundy planowania rocznego pod nadzorem nowego prezesa grupy" - czytamy w komunikacie.

Zaktualizowane w lutym średnioterminowe prognozy Allegro zakładały średni roczny wzrost (CAGR) wartości sprzedanych produktów (GMV) na poziomie powyżej 20% w latach 2022-2026. CAGR przychodów w tym czasie spodziewany był na poziomie wysokich kilkunastu procent, zaś w przypadku skorygowanej EBITDA - w środkowych lub wyższych rejestrach (mid-to-high) 20% CAGR.

"Jesteśmy ostrożni w naszych najnowszych oczekiwaniach, które opierają się na naszym konserwatywnym spojrzeniu na nadchodzące miesiące. Otoczenie gospodarcze szybko się zmienia, ale nasz model działania okazał się skuteczny i stabilny dzięki temu, że zapewnia konsumentom duży wybór oraz świetne ceny i doświadczenia zakupowe. Nasze dotychczasowe średnioterminowe oczekiwania zostały opublikowane w dniu, w którym Rosja najechała Ukrainę, a otoczenie okazało się bardziej niepewne. Nowy prezes Allegro zarządził więc ostrożny i logiczny zwrot w kierunku zrównoważenia wzrostu z wydajnością i zwrotem z inwestycji, by w pełni się przygotować na prawdopodobnie trudniejsze warunki działania. Dlatego uaktualniamy nasze oczekiwania. Jednocześnie jednak warto odnotować, że polska część grupy poprawiła trend na marżach w drugim kwartale i jest na drodze do dalszego przyspieszenia wzrostu GMV i powrotu do wzrostu skorygowanej EBITDA w obecnym kwartale. Siła wyników pomaga w złagodzeniu wszelkich wyzwań wynikających z nowo nabytego biznesu MALL, a naszym celem pozostaje stabilizacja tamtejszego GMV w trudnych obecnie warunkach" - skomentował dyrektor finansowy Jon Eastick, cytowany w komunikacie.

"Przed Allegro ogromne perspektywy dalszego rozwoju - po prostu chcemy być jeszcze mądrzejsi i efektywniejsi w tym, jak do tego podchodzimy. Celem jest umacnianie się w Polsce i wygrywanie poza nią. Jestem przekonany, że jako marketplace nieprzerwanie odnoszący sukcesy od ponad dwóch dekad, posiadamy odpowiednią wiedzę i zasoby, aby to zrobić. Jesteśmy firmą twórców, która potrafi mierzyć się z wyzwaniami i chcemy rosnąć wraz z rozwojem e-commerce, jeszcze lepiej obsługując obecnych klientów i docierając do nowych w całej Europie" - dodał prezes Roy Perticucci.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)