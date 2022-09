Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 22,18 mln zł wobec 12,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 425,5 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 393,38 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 27,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 837,95 mln zł w porównaniu z 639,55 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2022 roku osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów w historii Grupy, patrząc na pierwsze półrocza wcześniejszych lat. Wzrost jest zasługą głównie segmentu realizacji kontraktów – prefabrykacji (+ 142,5 mln zł) i związany był ze zwiększonym wykorzystaniem dotychczasowych mocy produkcyjnych oraz wzrostem cen sprzedaży. Sprzedaż w segmencie realizacji kontraktów – usługi budowlane urosła o 67,8 mln zł. W drugie półrocze weszliśmy z dobrze zdywersyfikowanym portfelem zamówień na poziomie 1,12 mld zł, z czego backlog na ten rok przekracza 812 mln zł" – powiedział prezes Robert Jędrzejowski, cytowany w komunikacie.

W kolejnych miesiącach zarząd spółki spodziewa się dalszych spadków cen materiałów i usług spowodowanych realizowaniem się scenariusza recesyjnego. Ponieważ produkcja Pekabex nie należy od energochłonnych, wzrosty cen energii nie powinny znacząco negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy Pekabex w kolejnych okresach, podano także

"Niezależnie od sytuacji rynkowej, w dłuższej perspektywie produkty Grupy, głównie w zakresie konstrukcji pod obiekty halowe i mieszkaniowe nadal będą zyskiwać w zakresie konkurencyjności cenowej. Koszty realizacji konstrukcji stalowych, mogących być w określonych sytuacjach rozwiązaniem alternatywnym do konstrukcji prefabrykowanych, w przypadku wzrostu cen stali staną się nieproporcjonalnie wyższe w stosunku do konstrukcji prefabrykowanych gdzie stal stanowi znacznie niższy udział kosztów. Również wzrost kosztów wynagrodzeń w sektorze budowlanym w długoterminowej perspektywie jest trendem pozytywnie wpływającym na atrakcyjność produktu jaki oferuje Grupa w porównaniu z realizacją konstrukcji i samych obiektów w tradycyjnej technologii. Dzięki dużym możliwościom automatyzacji procesów w naszych fabrykach (co jest bardzo trudne na placach budów) udział kosztów pracy jest mniejszy, a to finalnie przekłada się na niższy koszt samej konstrukcji, jak i obiektu. Budując Grupę budowlaną o europejskim potencjale spodziewamy się, że realizowana z sukcesem strategia dywersyfikacji naszej działalności w szczególności poprzez produkty i rynki geograficzne pozwoli nam łatwiej pokonać ewentualne trudności związane z potencjalnym spadkiem popytu na produkty i usługi budowlane" - wskazał Jędrzejowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 4,98 mln zł wobec 9,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)