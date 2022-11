Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,63 mln zł wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,82 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 16,65 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż detektorów i modułów detekcyjnych w III kwartale 2022 wyniosła 16 mln zł (-0,4% r/r), a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych 0,8 mln zł (+41% r/r). Vigo wypracowało wzrosty przychodów we wszystkich aplikacjach oprócz wojskowej, co było wcześniej komunikowane i wynikało z realizacji kontraktu z Safran w ubiegłym roku. Największe wzrosty sprzedaży względem III kwartału 2021 Vigo wypracowało w aplikacjach: nauka i medycyna (+104% r/r), przemysł (+40% r/r) i transport (+7%). Aplikacja wojskowa zanotowała spadek sprzedaży o 77% r/r do poziomu 1,3 mln zł, podano także.

Po przeprowadzeniu redukcji kosztów w I połowie 2022 i wprowadzeniu dodatkowych oszczędności, koszty operacyjne Vigo zmniejszyły się w ujęciu kwartał do kwartału o 14%, w tym koszty ogólnego zarządu w III kwartale 2022 spadły do poziomu 4,6 mln zł (spadek o 30% w porównaniu do II kwartału br.) i były na najniższym poziomie od I kwartału 2021.

"Mimo trudnej sytuacji na globalnych rynkach, zanotowaliśmy w III kwartale 2022 stabilne przychody rok do roku. Co jednak warte podkreślenia, to wyraźne w porównaniu do poprzedniego kwartału obniżenie poziomu kosztów, w tym kosztów ogólnego zarządu do poziomu najniższego od 6 kwartałów - nasze działania oszczędnościowe przynoszą więc wymierne rezultaty i możemy już mówić o zatrzymaniu trendu wzrastających kosztów operacyjnych. IV kwartał br., tak jak zapowiadaliśmy, będzie jeszcze 'płaski' pod względem dynamiki sprzedaży, przede wszystkim ze względu na przesunięcie na 2023 rok realizacji zamówień, związane z globalnym łańcuchem dostaw i dostępem do komponentów. Utrudnienia w zakresie dostaw komponentów dotyczą jednak tylko części produkcji modułów detekcyjnych, a produkcja detektorów bez elektroniki oraz materiałów dla fotoniki przebiega bez zakłóceń. Braki komponentów wpływają przede wszystkim na produkcję dla aplikacji transportowej oraz przemysłowej. Szacujemy, że obecnie utrudnienia wpływają na ok. 10-20% całości wolumenu naszej produkcji" - skomentował prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Zarząd podtrzymał także cel osiągnięcia 100 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2023 roku, m.in. dzięki wysokiej dynamice sprzedaży w kluczowych segmentach oraz efektom podwyżek cen.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 9,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 21,02 mln zł zysku rok wcześniej. Łącznie w III kwartałach 2022 r. grupa wygenerowała 47,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (-3% r/r), 9,5 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (-57% r/r), oraz 2,9 mln zł skorygowanego zysku netto (-84% r/r).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 13,03 mln zł wobec 21,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)