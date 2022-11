Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 31,75 mln zł wobec 30,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247,65 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 240,85 mln zł rok wcześniej.

"W samym III kwartale 2022 roku grupa wypracowała 247,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (+2,8% r/r), 31,8 mln zł zysku na działalności operacyjnej (+3,8% r/r), 41 mln zł zysku EBITDA (+2,9% r/r) oraz 21,7 mln zł zysku netto [ogółem] (-14,1% r/r). Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 19,9 mln zł (-14,3% r/r)" - czytamy w raporcie.

Z powodu wybuchu wojny w Ukrainie pomiędzy 24 lutego a 11 kwietnia 2022 roku działalność operacyjna spółki Śnieżka-Ukraina była zawieszona (od 25 lutego br. wstrzymano wykonywanie dostaw oraz zawieszono produkcję). Spółka 11 kwietnia br., tj. jako jedna z pierwszych na tamtejszym rynku, wznowiła zarówno produkcję (początkowo na jedną zmianę, a następnie w pełnym wymiarze godzin), jak i sprzedaż, przypomniano.

"Ze względu na czynniki zewnętrze oraz aktualne otoczenie rynkowe zarząd spółki nie ma obecnie możliwości oszacowania wpływu skutków wojny w Ukrainie na przyszłe wyniki grupy. Analizując sytuację po trzech kwartałach 2022 roku, należy jednak zauważyć, że w II i III kwartale br. popyt na wyroby grupy na ukraińskim rynku stopniowo rósł (zwłaszcza w zachodniej i centralnej Ukrainie), co skutkowało ograniczeniem dynamiki spadku sprzedaży. Choć wyniki III kwartału br. stanowią pozytywne zaskoczenie, sytuacja pozostaje niepewna i wymagająca" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 39,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 59,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 651,02 mln zł w porównaniu z 650,36 mln zł rok wcześniej.

"W raportowanym okresie grupa osiągnęła: skonsolidowany zysk netto w wysokości 44,7 mln zł (-30,5% r/r), zysk na działalności operacyjnej w wysokości 74,1 mln zł (-3,2% r/r) i wynik EBITDA w wysokości 101,4 mln zł (-1,9% r/r). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 39,9 mln zł (-33,2% r/r)" - czytamy dalej.

Kluczowymi rynkami Grupy Śnieżka są Polska (68,4% udział w strukturze przychodów) oraz Węgry (17,4% udział).

"W Polsce przychody ze sprzedaży wypracowane przez grupę wyniosły 445,7 mln zł i były o 2,6% wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost wartości sprzedaży w Polsce (przy jednoczesnym spadku wartości rynku oraz jego wolumenu) wynikał przede wszystkim z: aktywności marketingowo-sprzedażowej, utrzymującej się migracji klientów w kierunku produktów premium oraz odpowiednio kształtowanej polityki cenowej (pricing)" - napisano w raporcie.

Przychody grupy na pozostałych rynkach wyniosły: na Węgrzech 113,1 mln zł (-3,4% r/r), na Ukrainie 53,1 mln zł (-15,2% r/r), a na pozostałych rynkach (segment operacyjny "Pozostałe") 39,1 mln zł (+7,7% r/r), podano także.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku nakłady inwestycyjne grupy (capex) wyniosły 39,1 mln zł i były o 54,7 % niższe niż w tym samym okresie ub.r. Największe nakłady zostały poniesione przez FFiL Śnieżka SA na budowę nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy, poinformowała też spółka.

"Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku wskaźnik długu netto/EBITDA grupy wyniósł 2,64. Grupa kapitałowa Śnieżka zarządza zadłużeniem odsetkowym w sposób konserwatywny, w długim terminie przyjmując za optymalny stan zadłużenia na poziomie 1x EBITDA. Jego obecny wyższy poziom wynika z będącego w końcowej fazie cyklu inwestycyjnego, wzrostu cen dóbr i usług (zwłaszcza cen materiałów budowlanych, wykończeniowych i wyposażenia niezbędnych do kontynuowania założonych prac przy inwestycji w nowe Centrum Logistyczne w Zawadzie). W związku z tą sytuacją zarząd FFiL Śnieżka SA zdecydował o czasowym ograniczeniu wydatków inwestycyjnych do niezbędnych dla rozwoju i efektywnej działalności operacyjnej. W 2022 roku łączna wartość tych wydatków w grupie ma być istotnie niższa niż rok wcześniej i może wynieść około 55 mln zł. Jednocześnie w celu zapewnienia finansowania na optymalnym poziomie, spółka adekwatnie do potrzeb prolonguje umowy kredytowe" - napisano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 29,05 mln zł wobec 52,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2021 r. miała 795 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)