Co miesiąc w Polsce otwiera się ok. 30 000 nowych firm. To ponad 360 000 nowych przedsiębiorstw rocznie. Własny biznes jest postrzegany w Polsce jako bardzo dobry pomysł na zarabianie i generalnie styl życia.

Dlatego The Manka Academy, wspólnie z partnerami i patronami medialnymi, prowadzi specjalną kampanię “To jest Twój biznes” skierowaną do obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Reklama To cykl warsztatowo-edukacyjny, w którym założyciel The Manka Academy, Andrzej Mańka wraz ze swoim zespołem i specjalnymi gośćmi odpowie na takie pytania, jak: Co robić, by nie tylko przetrwać pierwszy rok, ale skutecznie rozwinąć skrzydła w latach kolejnych.

Z jakich strategii działania korzystają ci, których biznesy z roku na rok nabierają coraz szybszego tempa.

Jakim podejściem i nastawieniem wyróżniają się przedsiębiorcy odnoszący sukces.

Jak zminimalizować ryzyko porażki i zmaksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu w biznesie. W ramach kampanii The Manka Academy przygotowała m.in.: - Artykuły i darmowe materiały o tym, jak zacząć swój i biznes i jak go szybko rozwijać - Wywiady z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces - Warsztaty online o sztuce dochodowego biznesu - Darmowe, indywidualne konsultacje - Filmy na kanale YouTube - Kurs online "3 kroki od pracownika do właściciela wymarzonego biznesu" - Newsletter z poradami dla przedsiębiorców oraz informujący o nowościach w pojawiających się ramach kampanii To jest Twój biznes. Patronem medialnym kampanii "To jest Twój biznes" jest Dziennik Gazeta Prawna.