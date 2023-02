Escola podtrzymuje chęć debiutu na rynku NewConnect, a decyzja o jego terminie zostanie podjęta w bieżącym roku po rekomendacji rady nadzorczej, podała spółka

"Zgodnie z planami, spółka przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect. Decyzja o jego terminie zostanie podjęta w br. po rekomendacji rady nadzorczej Escola. […] Spółka finalizuje prace nad wprowadzeniem programu opcyjnego ESOP dla pracowników i współpracowników grupy kapitałowej" - czytamy w komunikacie.

"Chcemy być gotowi do debiutu w momencie najlepszym dla akcjonariuszy i spółki" - powiedział wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki prof. Dariusz Jemielniak, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Escola w 2022 r. wypracowała 16,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, co stanowi wzrost o 65% r/r. Ponad 30% koszyka przychodów firmy w 2022 roku stanowiły łącznie zlecenia w USD i EUR. Szacunkowy wynik EBITDA wyniósł 0,6 mln zł. Na końcowy wynik finansowy duży wpływ miały inwestycje we własne spółki zależne i przejęcia, w tym w rozwój zespołu, który liczy już nieco ponad 100 osób. Do firmy dołączył w 2022 roku 20-osobowy zespół z katowickiej spółki technologicznej IT.focus. Firma kontynuowała inwestycje w budowę wartości grupy poprzez venture building, podano także.

"Pomimo wymagającej sytuacji na rynku w 2022 roku, zanotowaliśmy wzrost przychodów i pozyskujemy nowych klientów, nie tylko w Polsce. Aktywnie powiększamy koszyk zleceń zagranicznych. Prowadzimy intensywne rozmowy w krajach Bliskiego Wschodu, kontynuujemy projekty w USA, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii oraz Niemczech. Negocjujemy z klientami we Włoszech i w Turcji. Intensywnie rozwijamy także własne produkty z obszaru e-learning i e-commerce: Wellms.io, myVOD.io, Heseya" - wskazał prezes Krzysztof Wojewodzic.

Escola to spółka technologiczna tworząca aplikacje mobilne i webowe, świadcząca usługi konsultingu z zakresu transformacji cyfrowej oraz rozwijająca własne produkty w ramach venture building.

(ISBnews)