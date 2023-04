A trosk mamy wiele – niepewność sytuacji gospodarczej związana z kolejnymi poważnymi perturbacjami, których doświadczyliśmy w ciągu ostatnich kilku lat, sprawia, że planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest niezwykle trudne.

Reklama

Wysokie ceny energii, największa od 1996 r. inflacja i słaba jakość jej prognozowania oraz brak skutecznej strategii walki z nią, wysokie koszty finansowania i brak impulsu rozwojowego i inwestycyjnego w postaci środków z KPO – to tylko niektóre problemy, które spędzają nam sen z powiek.

Reklama

Jeżeli dołożymy do tego złej jakości prawo, niejasność i wielką zmienność przepisów dotyczących przedsiębiorców, opresyjność przejawiającą się coraz wyższymi karami finansowymi i absurdalnie wysokimi karami pozbawienia wolności, to należy dziwić się, że polski przedsiębiorca jeszcze podejmuje te wszystkie ryzyka. A przecież to nie wszystko – polskie przedsiębiorstwa muszą utrzymać swoją konkurencyjność, wdrażać konieczne zmiany technologiczne, powinniśmy koncentrować się na procesach cyfryzacji, automatyzacji, rozwijać przemysł 4.0. A zarazem szukać intensywnie obszarów, w których Polska może zdobyć przewagę konkurencyjną i wspierać ich rozwój, tym bardziej że tylko mniej niż połowa polskich przedsiębiorców wykorzystuje technologie cyfrowe, więc mamy tu jeszcze sporo do zrobienia.

Wyzwań dla polskiej gospodarki jest bardzo wiele i wynikają z nich główne zadania dla państwa. Najważniejsze, w mojej opinii, jest dziś wspieranie przedsiębiorców w inwestycjach w nowe technologie, tworzenie zachęt inwestycyjnych i proinnowacyjnych, odblokowanie środków z KPO, tworzenie dobrego prawa i racjonalna polityka monetarna. Jednak do rozwiązywania poważnych problemów niezbędny jest prawdziwy dialog. Równie konieczna jest merytoryczna dyskusja pomiędzy wszystkimi uczestnikami sceny polityczno-gospodarczej i świadomość, że tutaj nie można się kierować bieżącym interesem politycznym, ale trzeba odpowiedzialnie budować warunki do rozwoju gospodarczego na kolejne lata, ponieważ jest zupełnie oczywiste, że nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości.