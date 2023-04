Reklama

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 143 punkty, czyli o 0,42 proc. i wyniósł 33.886,47 pkt. Indeks zakończył jednak tydzień wzrostami czwarty raz z rzędu. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,21 proc. i wyniósł 4.137,64 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,35 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.123,47 pkt.

Odczyt sprzedaży detalicznej wyraźnie niższy od konsensusu

Marcowy odczyt sprzedaży detalicznej w USA był wyraźnie niższy od konsensusu, choć szczegóły odczytu skutkowały wzrostem rynkowych stóp proc.

Sprzedaż detaliczna w USA w marcu spadła o 1,0 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż spadnie o 0,5 proc. Rynek odnotował, że sprzedaż detaliczna z wyłączeniem aut i benzyny spadła o 0,3 proc. mdm, o połowę mniej niż konsensus.

Uwaga inwestorów przesuwa się na początek sezonu wyników - duże amerykańskie banki podały w piątek wyższe od oczekiwań wskaźniki finansowe.

Zysk na akcję JPMorgan w I kw. 2022 r. wyniósł 4,10 USD, oczekiwano 3,38 USD. Bank podwyższył swoje prognozy całorocznego wyniku odsetkowego netto (NII) do 81 mld USD z 73 mld USD, przy konsensusie 73,7 mld USD. Kurs JPMorgan wzrósł o 7,6 proc.

Akcje BlackRock podrożały 3,1 proc., a kurs Wells Fargo spadł o 0,05 proc.

BlackRock zanotował w I kwartale 2023 r. zysk na akcję w wysokości 7,93 USD wobec spodziewanych 7,67 USD, a napływy netto do funduszy wyniosły 110,32 mld USD, podczas gdy oczekiwano 83,6 mld USD.

Zysk Wells Fargo & Co wzrósł o 32 proc. w pierwszym kwartale po wzroście wyniku odsetkowego, w czym pomogła mu zacieśniona polityka monetarna amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Amerykańskie instytucje finansowe do tej pory radzą sobie ze skutkami zacieśnienia polityki przez Fed

4,8 proc. wzrósł kurs Citigroup. Przychody Citigroup ze sprzedaży i tradingu w FICC (Fixed income currencies and commodities) w I kw. wyniosły 4,45 mld USD wobec konsensusu 4,02 mld USD.

„Pierwsze wyniki banków sugerują, że amerykańskie instytucje finansowe do tej pory radzą sobie ze skutkami zacieśnienia polityki przez Fed, a ich raporty kwartalne przebijają konsensus. Rynki prawdopodobnie będą uważnie przyglądać się ich bilansom, żeby ustalić ekspozycję na sektory, które mają problemy, w tym na nieruchomości komercyjne zmagające się ze zmianą stylu pracy po pandemii i wyższymi kosztami finansowania” – powiedział Stuart Cole, ekonomista Equiti Capital.

Relatywnie stabilne wyniki pokazał w piątek PNC Financial Services - jeden z pierwszych regionalnych banków, który raportował po ujawnieniu problemów SVB i First Republic. Depozyty PNC wzrosły na koniec I kw. do 436,8 mld USD wobec oczekiwanych 433,61 mld USD. Zysk na akcję PNC wyniósł w I kw. 3,98 USD wobec konsensusu 3,66 USD na akcję. Kurs akcji PNC wzrósł 0,4 proc.

Zysk na akcję UnitedHealth, amerykańskiej spółki świadczącej usługi w zakresie opieki zdrowotnej, w I kw. wyniósł 6,26 USD. Rynek oczekiwał zysku na poziomie 6,06 USD. Spółka podniosła roczną prognozę skorygowanego zysku na akcję do 25,0 USD z 24,5 USD. Rynek przewidywał 24,91 USD. Kurs firmy stracił jednak 2,7 proc.

Akcje Boeinga potaniały 5,6 proc. Producent samolotów wstrzymał dostawy niektórych modeli 737 MAX przez problemy z jakością komponentów od jednego z dostawców.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 82,7 USD za baryłkę, po wzroście o 0,6 proc., a czerwcowe futures na Brent zwyżkują o 0,4 proc. do 86,4 USD/b.