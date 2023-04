Reklama

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,68 proc. i wyniósł 33.301,87 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,38 proc. i wyniósł 4.055,99 pkt. Nasdaq Composite zyskał 0,47 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.854,35 pkt.

Przedzieranie się przez szereg danych jest czymś w rodzaju pokonywania pola minowego

Inwestorzy śledzą najnowsze dane i wyniki za I kw., aby ocenić, jak spółki radzą sobie z trudnościami, takimi jak spowolnienie popytu i wyższe stopy procentowe.

"Przedzieranie się inwestorów przez szereg dobrych, złych i ostrożnych danych jest czymś w rodzaju pokonywania pola minowego, a to trzyma rynki w ryzach" - oceniła Dani Hewson, analityczka w firmie AJ Bell.

„Wciąż jesteśmy na początku tego sezonu wyników, ale wygląda na to, że Wall Street po raz kolejny nie doceniła korporacyjnej Ameryki. Informacje od poszczególnych firm mogą złagodzić obawy inwestorów co do tego, jak amerykańskie korporacje radzą sobie ze spowolnieniem wzrostu PKB i rosnącymi kosztami” – powiedziała Callie Cox, analityczka w firmie inwestycyjnej eToro.

„Wielu inwestorów patrzy na to, jak trzyma się sektor technologii, biorąc pod uwagę, że ostatnio napędzał rynek. Spółki Big Tech przeszły już wiele perturbacji, a oczekiwania wobec tego sektora są już dość niskie. Oczekujemy, że firmy Big Tech skupią się w swoim przekazie na rentowności i cięciach kosztów” – dodała.

Akcje Microsoftu rosły o 7 proc. Skorygowany zysk koncernu na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 2,45 USD wobec 2,24 USD oczekiwanych przez analityków.

Notowania Alphabet nie zmieniły się, a przychody koncernu sięgnęły 69,80 mld USD, a rynek liczył na 68,87 mld USD.

Inwestorzy czekają na dane makro z USA

Akcje Activision Blizzard spadły o 11 proc. po tym, jak brytyjski urząd antymonopolowy zablokował wartą 69 mld USD ofertę przejęcia producenta gier przez Microsoft, powołując się na możliwe zaburzenie konkurencji na rynku.

Boeing rósł lekko po tym, jak przychody koncernu wyniosły w raportowanym okresie 17,92 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 17,53 mld USD.

Akcje Chipotle wzrosły o 13 proc. Zysk na akcję w I kw. wyniósł 10,50 USD wobec oczekiwanych 8,95 USD.

Inwestorzy czekają na dane makro z USA w dalszej części tygodnia - m.in. wzrost gospodarczy, inflację i płace - które mogą pokierować działaniami amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Na razie wygląda na to, że bankierzy centralni podwyższą stopy procentowe 2-3 maja o 25 pb.

"Rynki są bardzo skupione na niektórych wynikach finansowych, ale prawdopodobnie lekceważą wagę spowolnienia gospodarczego, które obserwuje się szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Patrzę na całą gamę sygnałów technicznych, które wydają się sugerować otoczenie pozbawione ryzyka” — powiedział John Woods, dyrektor ds. inwestycji w regionie Azji i Pacyfiku w Credit Suisse Group AG.

Zapasy amerykańskich hurtowników w marcu wzrosły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano 0,1 proc. Miesiąc wcześniej zapasy wzrosły o 0,1 proc.

Zapasy ropy naftowej w USA spadły

Zamówienia na dobra trwałe w USA w marcu wzrosły o 3,2 proc. mdm wobec oczekiwanych +0,7 proc. i -1,2 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -1 proc. - poinformował Departament Handlu w I wyliczeniu. Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,3 proc. wobec miesiąc wcześniej -0,3 proc., po rewizji z 0,0 proc. Tu oczekiwano -0,2 proc. mdm.

W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo wzrósł o 3,7 proc. w tygodniu zakończonym 21 kwietnia. Poprzednio indeks spadł o 8,8 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 74,25 USD za baryłkę, po spadku o 3,7 proc., a czerwcowe futures na Brent zniżkują o 3,9 proc. do 77,61 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 5,05 mln baryłek, czyli o 1,08 proc. do 460,91 mln baryłek.

Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 2,41 mln baryłek, czyli o 0,58 proc. do 221,14 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 557 tys. baryłek, czyli o 0,51 proc. do 111,51 mln baryłek.