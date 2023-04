Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,30 proc. i wyniósł 33.987,18 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,33 proc. i wyniósł 4.151,32 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,28 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.157,72 pkt.

Uwaga rynków przenosi się na raporty kwartalne spółek. We wtorek wyniki za I kw. opublikują m.in. Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon, Netflix oraz United Airlines.

"Ogólny profil wyników w bieżącym sezonie jest raczej nieprzejrzysty. Banki w zeszłym tygodniu radziły sobie lepiej niż oczekiwano, ale musimy zobaczyć, jak będzie wyglądał sezon sprawozdawczy wszystkich pozostałych sektorów. Wyceny spółek S&P 500 są wysokie, więc trzeba zadać sobie pytanie, czy jest tutaj naprawdę dużo możliwości dla dalszych wzrostów” – powiedział Peter Kinsella, szef strategii walutowej w Swiss Asset Manager UBP.

"Rozpoczynając sezon wyników w USA, wiodące amerykańskie banki pokazały dane, które przekroczyły oczekiwania, nawet w świetle niedawnych wstrząsów w sektorze” – powiedział Bruno Schneller, dyrektor zarządzający w INVICO Asset Management.

Schneller dodał, że ta optymistyczna wiadomość zmniejszyła szanse na obniżkę stóp procentowych w USA jeszcze w tym roku.

Według danych Refinitiv analitycy spodziewają się, że zyski spółek z S&P 500 spadną o 4,8 proc. w pierwszym kwartale 2023 r. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, co stanowi niewielką poprawę w stosunku do prognozowanego spadku o 5,2 proc. tydzień temu.

Strateg Morgan Stanley Michael Wilson powiedział, że oczekiwania dotyczące zysków są nadal zbyt wysokie. Strateg ostrzegł również, że S&P 500 jest zagrożony dalszymi spadkami, ponieważ odsetek akcji powyżej wartości indeksu w ujęciu trzymiesięcznym kroczącym był na rekordowo niskim poziomie.

"Rajd na rynku akcji może trwać, ale to nie jest mój scenariusz bazowy. Perspektywy są ostrożne. Istnieje duża niepewność co do stanu cyklu gospodarczego” – powiedział Rajeev De Mello, zarządzający globalnym portfelem makro w GAMA Asset Management SA.

Marija Veitmane, starsza strateg ds. wielu aktywów w State Street Global Markets, ocenia, że szacunki zysków spółek wyglądają zbyt optymistycznie, ponieważ gospodarka zmierza ku recesji.

"Największym ryzykiem związanym z obecnym sezonem sprawozdawczym spółek będą prawdopodobnie słabe wskazania korporacyjne, zwłaszcza w obszarze firm cyklicznych" - powiedziała.

Stratedzy JPMorgan oceniają, że inwestorzy powinni w tym roku niedoważać tańsze tzw. akcje wartościowe. JPMorgan preferuje akcje defensywne, m.in. firm produkujących artykuły podstawowe, medialnych i opieki zdrowotnej.

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), wzrósł w kwietniu do 45 pkt. wobec 44 pkt. w poprzednim miesiącu. Rynek oczekiwał indeksu na poziomie 45 pkt.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w kwietniu wzrósł do +10,8 pkt. z -24,6 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -18 pkt.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 8 pb. do 3,59 proc. Dochodowość 30-letnich UST rosła o 7 pb. do 3,81 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -60 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -154 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj są wyceniane po 80,93 USD za baryłkę, po spadku o 2 proc., a czerwcowe futures na Brent zniżkują o 1,7 proc. do 84,82 USD/b. (PAP Biznes)