„Na Węgrzech pod koniec marca 2023 roku istniały 674 spółki należące w całości lub częściowo do Rosji. Spośród nich 97 zostało założonych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Oznacza to, że 15 proc. wszystkich firm należących do Rosji, a działających na Węgrzech zostało utworzonych w ciągu 13 miesięcy po wybuchu wojny” – zauważa portal.

Jak zaznaczają autorzy śledztwa, w porównaniu z okresem przedwojennym zainteresowanie rosyjskich firm działalnością na Węgrzech rzeczywiście wzrosło, jednak Rosjanie wciąż bardziej interesują się pod tym względem takimi krajami, jak Niemcy, Francja czy Włochy, a także Turcja i Izrael.

Przedsiębiorcy rosyjscy chcą przenieść się do Unii Europejskiej, ponieważ obawiają się warunków biznesowych w Rosji na dłuższą metę – donosi Wolna Europa. Po inwazji na Ukrainę i wprowadzaniu kolejnych sankcji Rosjanie zaczęli też zakładać firmy za granicą w celu ich obejścia. Powstało wówczas wiele firm-przykrywek służb specjalnych – dodaje portal.

Cztery firmy i powiązania z rosyjskimi służbami oraz światem politycznym

Wolna Europa wymienia cztery firmy posiadające - jej zdaniem - powiązania z rosyjskimi służbami i światem politycznym.

Pierwszą z nich jest ITK System, która rozpoczęła działalność na Węgrzech dwa miesiące po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Firma oficjalnie zajmuje się dystrybucją komputerów, ale w rzeczywistości opracowuje szyfrowanie IT i posiada licencję rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

„Właściciel ITK System, Timur Aleksandrowicz Abramow, prowadzi również rozległą działalność biznesową w Rosji. Był na przykład właścicielem firmy budowlanej działającej na Krymie, który został zajęty przez Rosję w 2014 roku” – pisze Wolna Europa.

Jak dodaje portal, inną spółką należącą do Abramowa jest Lex Systems, która „świadczy usługi doradztwa prawnego i biznesowego, ale jej głównym profilem jest organizowanie wiz dla obywateli rosyjskich za granicą, głównie w Unii Europejskiej”.

Powiązania biznesowe Abramowa prowadzą bezpośrednio do członków rosyjskiej administracji państwowej wysokiego szczebla. „Ambramow jest oczywiście człowiekiem tajnych służb, cała jego działalność biznesowa jest związana z kontrolowanymi obszarami lub jest bezpośrednio objęty umową z tajnymi służbami” – twierdzi źródło Wolnej Europy.

„Właściciel jest również aktywny w Rosji"

W listopadzie 2022 roku przez mieszkańca Moskwy Dmitrija Danilcewa została założona firma DGK Navigation Ltd. „Firma formalnie zajmuje się badaniami technicznymi i rozwojem w dziedzinie nauk przyrodniczych. Jednak właściciel jest również aktywny w Rosji, opracowując i produkując precyzyjne żyroskopy i systemy nawigacyjne niezbędne do obsługi dronów przez swoją firmą Gyronav” – pisze portal.

Na podstawie rozmów z ekspertami autorzy śledztwa dodają, że firma działająca w tej dziedzinie i posiadająca objętych sankcjami partnerów, którzy produkują m.in. czujniki i mikroprocesory do zastosowań przemysłowych, prawdopodobnie jest powiązana ze służbami specjalnymi.

We wrześniu 2022 roku zarejestrowano na Węgrzech również firmę IRIAS Hungary, spółkę zależną rosyjskiej organizacji o tej samej nazwie. Stojący na czele węgierskiego oddziału Aleksandr Iwanowicz Agiejew jest ekspertem nuklearnym, który popiera wojnę przeciwko Ukrainie, od lat promuje projekt rozbudowy jedynej węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu, realizowany przez rosyjski Rosatom – informuje Wolna Europa. Pojawienie się firmy na Węgrzech ma być - według portalu - związane właśnie z tym projektem.

„Zdominowane przez Rosję imperium euroazjatyckie"

Jakiś czas temu portal 24.hu informował, że IRIAS posiada na Węgrzech przywileje podobne do tych, jakimi cieszył się objęty amerykańskimi sankcjami Międzynarodowy Bank Inwestycyjny, zwany „bankiem szpiegów”. Portal donosił, że instytucja jest właściwie nietykalna, „jej aktywa są wolne od jakiejkolwiek administracyjnej ingerencji sądowej, nie musi płacić podatków od swoich nieruchomości i nie podlega opłatom celnym i ograniczeniom eksportowo-importowym”.

„Agiejew jest członkiem Klubu Izborskiego, konserwatywnego think-tanku specjalizującego się w badaniu polityki zagranicznej i wewnętrznej Rosji. Jego członkowie są ideologami obecnego rosyjskiego establishmentu i wojny z Ukrainą. Najbardziej znanym z nich jest Aleksander Dugin, który uważa, że należy stworzyć zdominowane przez Rosję imperium euroazjatyckie, co uzasadniałoby wojnę z Ukrainą” – pisze Wolna Europa.

W końcu autorzy śledztwa wspominają o firmie Monblan-D Ltd., której właścicielem jest rosyjski polityk Dmitrij Kononienko, były poseł do rosyjskiej Dumy z ramienia partii komunistycznej. Jak podaje Wolna Europa, Kononienko jest zaangażowany w kilka firm zajmujących się nieruchomościami, a Monblan-D była aktywna jedynie między lutym a kwietniem 2023 roku.