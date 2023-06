Polmlek złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Spółdzielnią Mleczarską (SM) w Końskich, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 30 maja 2023 r. Sprawa jest w toku. "Zamierzona koncentracja polega na nabyciu przez Polmlek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [...] zorganizowanej części przedsiębiorstwa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z siedzibą w Końskich, przy ul. Zielonej 11, 26-200 Końskie […]. Podmioty uczestniczące w koncentracji działają w sektorze mleczarskim, obejmującym głównie przetwórstwo mleka, produkcję serów i twarogów, masła, śmietany, mleka w proszku a także jogurtów" - czytamy w komunikacie.

Polmlek sp. z o.o. jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej Polmlek. Podmioty należące do grupy zajmują się produkcją i sprzedażą przetworzonego mleka, śmietany, proszków mlecznych, serów i twarogów. Należąca do grupy kapitałowej Polmlek - Fortuna Sp. z o.o. zajmuje się produkcją soków z owoców i warzyw.