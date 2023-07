W ciągu roku, licząc od końca maja 2022 r., zaległości biznesu wobec instytucji finansowych jak i w relacjach B2B wzrosły o niemal 3,3 mld zł (8,4 proc.) - zwrócił uwagę prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. "Gros tej kwoty – ponad 2 mld zł - to niestety efekt pierwszych pięciu miesięcy tego roku i przede wszystkim dorobek branż z największym udziałem w tworzeniu PKB: handlu, przetwórstwa przemysłowego i transportu, a także firm zajmujących się działalnością profesjonalną naukową i techniczną czy zakwaterowania i gastronomii" - wskazał PAP Grzelczak.

Dodał, że kłopoty z terminowymi płatnościami ma ponad 313 tys. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych przedsiębiorstw, czyli 5 proc.

Według danych BIG InfoMonitor, od końca maja 2022 r. do końca maja 2023 r. opóźnione o minimum 30 dni raty kredytów oraz zgłoszone do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor nieopłacone faktury na min. 500 zł wzrosły w handlu o 10 proc., do 8,66 mld zł, to samo miało miejsce w przetwórstwie przemysłowym, które ma już 7,26 mld zł przeterminowanych zobowiązań.

Transport zwiększył w tym czasie zaległości o ponad 11 proc., do 2,79 mld zł, a budownictwo o 15 proc., do 6,28 mld zł.

Działalność profesjonalna i naukowa ma o 15 proc. długów więcej - sięgają już 2,43 mld zł. Zakwaterowanie i gastronomia pokazuje 1,88 mld zł zaległości, o jedną dziesiątą więcej.

"Firmy radzą sobie coraz słabiej"

Główny analityk BIG InfoMonitor prof. Waldemar Rogowski wskazał na "kumulację negatywnych czynników, z którymi firmy radzą sobie coraz słabiej". "Wyczerpały się środki z tarcz pomocowych, a spowolnienie gospodarcze i nadal wysoka inflacja stają się coraz bardziej dokuczliwe i silniej oddziałują na płynność finansową przedsiębiorstw" - zaznaczył.

Dodał, że koszty są na wysokim poziomie i rośnie presja płacowa.

Grzelczak zwrócił uwagę, na dwucyfrową dynamikę przyrostu w ciągu 12 miesięcy przeterminowanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych: przetwórstwa przemysłowego, handlu, budownictwa i transportu.

Jak podkreślił, początkiem tego roku jedynie w przypadku budownictwa można mówić o wyhamowaniu tempa wzrostu kwoty przeterminowanych zobowiązań.

Pogorszenie jakości rozliczeń B2B potwierdzają też kwartalne badania Skaner MŚP, z których wynika, że 82 proc. przedsiębiorców ma kontrahentów, którym zdarza się nie płacić na czas, podczas gdy przed rokiem odsetek ten wynosił 64 proc.

Udział firm odbierających przelewy opóźnione o ponad 30 dni wzrósł z 44 do 56 proc., a oczekujących ponad dwa miesiące z 30 do 42 proc. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco