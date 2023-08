Od 31 sierpnia 2023 r. zacznie obowiązywać ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1463). Rząd prezentował jej projekt pod hasłem, że jest to kolejny krok do wyeliminowania z obrotu prawnego użytkowania wieczystego jako reliktu minionego ustroju.

Poprzednim krokiem było wprowadzenie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1495 ze zm.). Jednak tego procesu nadal nie udało się zakończyć, choć minęły już 4 lata od wejścia w życie przepisów, a ustawa dała na to 12 miesięcy. Główna przyczyna opóźnień to wątpliwości związane ze stanem prawnym gruntów i lokali mieszkalnych.

Z tego powodu Marek Wójcik, ekspert ds. legislacji Związku Miast Polskich, przewiduje, że i tym razem realizacja ustawy będzie procesem kilkuletnim. Zwłaszcza że w tym przypadku ustawodawca nie określił, ile czasu mają właściciele użytkowanych gruntów na realizację żądania wykupu. Dlatego przedsiębiorcy walczyli o to, by i oni mogli bezterminowo występować z roszczeniem.

Rok, czyli osiem miesięcy

– Wykup wcześniej też był możliwy, jednak wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości. W praktyce więc do wykupów nie dochodziło. Obecna wersja ustawy umożliwia wykup na roszczenie użytkownika wieczystego, co jest korzystne dla użytkowników, ale tylko przez rok od dnia wejścia w życie przepisów. Stowarzyszenie PINK (Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych) brało udział w konsultacjach. Apelowaliśmy o nieograniczanie czasowo roszczeń lub przedłużenie okresu roszczenia do pięciu albo chociaż trzech lat. Nasz postulat spotkał się z aprobatą Senatu, jednak Sejm poprawkę odrzucił – mówi Agnieszka Jachowicz, dyrektor operacyjny i członek zarządu PINK.

