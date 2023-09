Zmiana podejścia do systemu ochrony zdrowia jest konieczna – wskazują organizatorzy Forum Ochrony Zdrowia i podkreślają - niezbędne jest nadanie ochronie zdrowia wiodącego priorytetu – zarówno w działaniach rządu, jak i w świadomości społeczeństwa. Konieczna jest także poprawa wykorzystania zasobów systemu ochrony zdrowia, jak również profilaktyki i wczesnej diagnostyki w celu budowania bezpiecznej przyszłości zdrowotnej obywateli. Odpowiedź na pytania o to, co zrobić, aby Polacy żyli jak najdłużej i w dobrym zdrowiu oraz w jaki sposób poprawić opiekę zdrowotną starali się znaleźć Pracodawcy RP, przygotowując dokument „Po pierwsze ZDROWIE”. O wynikających z niego rekomendacjach podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu dyskutować będą m.in.: Rafał Dutkiewicz, prezes zarządu Pracodawców RP, Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W agendzie tegorocznego Forum Ochrony Zdrowia organizatorzy przewidzieli również wydarzenia specjalne. To m.in. Okrągły Stół dla polityki lekowej oraz Okrągły Stół dla chorób rzadkich. Rekomendacje dotyczące nowego systemu ochrony zdrowia Polaków przedstawią eksperci Komisji Zdrowia Senatu RP, a o sytuacji pacjentów porozmawiają uczestnicy Konferencji Organizacji Pacjentów THE VOICE OF PATIENTS. To jedyne i pierwsze wydarzenie na Forum Ekonomicznym w Karpaczu z udziałem wyłączenie liderów organizacji pacjentów, którzy będą mogli wypowiedzieć się na dużym publicznym forum na temat potrzeb chorych. Celem konferencji jest przekazanie informacji decydentom i menadżerom placówek ochrony zdrowia o problemach pacjentów związanych nie tylko z dostępem do leków, ale z organizacją systemu.

W programie Forum Ochrony Zdrowia nie zabraknie też debat poświęconych problemom polskiej psychiatrii. Szacuje się, że tylko na depresję cierpi w Polsce około 1,5 mln osób, z czego ponad 80 proc. przypadków dotyczy populacji w wieku 30-59 lat. Leczenie chorób neurologicznych kosztuje z kolei więcej niż chorób kardiologicznych, onkologicznych i cukrzycy łącznie. O aktualnych wyzwaniach w dziedzinie neurologii i psychiatrii dyskutować będą drugiego dnia Forum m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii Anna Mosiołek, Piotr Gałecki, konsultant krajowy ds. psychiatrii oraz Agata Szulc, kierownik Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prelegenci Forum Ochrony Zdrowia spojrzą również w przyszłość, a dokładniej w kierunku możliwości związanych ze sztuczną inteligencją. AI znalazła już wiele zastosowań w medycynie, takich jak diagnozowanie chorób, analizowanie obrazów medycznych czy optymalizacja procesów opieki zdrowotnej. Ma przyczyniać się do większego bezpieczeństwa w medycynie, poprzez automatyzację procesów, identyfikację błędów medycznych i analizę danych, co może pomóc w unikaniu potencjalnych zagrożeń dla pacjentów. Może również pomagać w monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów w czasie rzeczywistym oraz w identyfikacji nietypowych wzorców, co może prowadzić do wcześniejszego wykrywania problemów zdrowotnych. O potencjale sztucznej inteligencji w kontekście ochrony zdrowia dyskutować będą uczestnicy debaty „Czy sztuczna inteligencja to większe bezpieczeństwo w medycynie?”.

