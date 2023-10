We Francji i krajach Beneluksu InPost działa pod marką Mondial Relay, którą przejął w 2021 r. za 513 mln euro. Jako oficjalny partner, InPost będzie miał zaszczyt dzierżyć oficjalną flagę wyścigu i wręczać ją przed każdym etapem Christianowi Prudhomme, dyrektorowi Tour de France oraz przedstawicielom miast etapowych.

Tour de France to najpopularniejsze coroczne wydarzenie sportowe w Europie. W 2023 roku, bezpośrednio przy trasie wyścigu, oglądało go 10 milionów widzów. Natomiast przed telewizorami zgromadził on, tylko w Europie, widownię liczącą blisko 150 milionów osób, która przez 790 mln godzin oglądała transmisję na żywo.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.