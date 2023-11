W rankingu "Fortune 500 Europe" Orlen uplasował się na 44. miejscu z 62,3 mld dol. przychodu za 2022 r. Jest najwyżej notowaną tam polską spółką - poinformował w środę koncern. "Potwierdza to silną pozycję koncernu w regionie" - podkreślił jednocześnie Orlen. Jak przypomniał, "Fortune" to jedno z najważniejszych pism o tematyce biznesowej na świecie.

"Wysoka pozycja Orlenu wśród największych europejskich firm pokazuje nowe możliwości biznesowe, które zyskaliśmy dzięki połączeniu z Energą, Lotosem i PGNiG" - wskazał cytowany prezes koncernu Daniel Obajtek. Zwrócił przy tym uwagę, że jako "duża multienergetyczna grupa oparta na zrównoważonych źródłach finansowania i stabilnym bilansie", Orlen stał się "znaczącym międzynarodowym graczem", co daje m.in. "lepszą pozycję negocjacyjną przy zawieraniu kontraktów z największymi podmiotami na rynku".

"Dzięki dywersyfikacji działalności Grupa Orlen rozwija swoje przewagi konkurencyjne oraz ma potencjał do realizacji inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu" – podkreślił Obajtek.

Orlen przypomniał, że wraz ze spółkami swej grupy prowadzi działalność na 9. rynkach – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji, Węgrzech oraz w Kanadzie, Norwegii, Pakistanie, a wkrótce również w Austrii. "Oferta Grupy Orlen dociera do ponad 100 krajów na 6 kontynentach" - zaznaczył koncern. Wskazał jednocześnie, iż aktualnie dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 45 mln ton różnych gatunków ropy naftowej rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 3150 stacji paliw.

Jak dodał Orlen, koncern jest także "liczącym się graczem na rynku energii elektrycznej w Polsce", dysponującym mocami na poziomie 5,1 GW, w tym 1,7 GWe w nowoczesnych źródłach gazowych i 0,8 GW w odnawialnych źródłach energii - OZE. W obszarze wydobycia, jak podkreślono w informacji, Grupa Orlen dysponuje własną bazą zasobów ropy naftowej i gazu 2P (pewne i prawdopodobne - PAP), które na koniec 2022 r. wyniosły prawie 1,3 mld boe (baryłek ekwiwalentu - PAP).

Orlen przypomniał, że jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w regionie zadeklarował osiągnięcie całkowitej neutralności emisyjnej w 2050 r. Jak wyjaśnił, "w realizacji tego celu pomóc mają przede wszystkim inwestycje". "W 2022 r. na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczono rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku ma ona wzrosnąć aż do 36 mld zł" - podał Orlen.

Koncern przypomniał, że zgodnie z zaktualizowaną strategią, do końca dekady zainwestuje ponad 320 mld zł, z czego ok. 120 mld zł, czyli ok. 40 proc., na zielone inwestycje, w tym w energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Koncern ma równolegle rozwijać nowoczesną petrochemię i bezpieczną energetykę jądrową.

Orlen zwrócił uwagę, odnosząc się do zestawienia "Fortune 500 Europe", że specjalnością magazynu "Fortune" są rankingi największych podmiotów, które publikowane są od prawie 70 lat. "W tym roku, po raz pierwszy, ukazało się zestawienie obejmujące tylko podmioty europejskie" - zaznaczył koncern.

Orlen dodał, że od 1995 r. w rankingu "Global 500" uwzględniane są przedsiębiorstwa z całego świata, a w ostatnim takim zestawieniu koncern uplasował się na 216. miejscu, "notując skok aż o 208 oczek w porównaniu z poprzednią edycją" i tym samym znalazł się wśród pięciu najszybciej rosnących firm w rankingu. "Orlen był też jedyną spółką z Polski, która znalazła się w tym zestawieniu" - podkreślono w informacji.

Skarb Państwa posiada 49,9 proc. udziałów w Orlenie. (PAP)