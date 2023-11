Na Comex w Nowym Jorku miedź jest wyceniana po 3,8415 USD za funt i zyskuje 0,05 proc. Miedź drożeje w reakcji na informacje o planie zamknięcia dużej kopalni rud miedzi w Panamie. To podkreśla duże wyzwania, jakie staną przed rynkami miedzi w czasie niższych dostaw metalu i wzrostu zapotrzebowania na miedź w procesie transformacji energetycznej.

Rząd Panamy zdecydował o zamknięciu kopalni miedzi

Rząd Panamy zdecydował o zamknięciu kopalni miedzi, która należy do First Quantum Minerals Ltd. Firmie nie udało się zawrzeć nowej umowy ma dalsze funkcjonowanie obiektu. Kopalnia, której działalność była mocno oprotestowywana przez ekologów i działaczy związków zawodowych, wytwarza ok. 1,5 proc. światowych dostaw miedzi.

"Dla rynków miedzi jest to istotne wydarzenie, które zwiększa niepewność co do perspektyw podaży metalu" - mówi Craig Lang, główny analityk w firmie badawczej CRU Group. "Przez ostatnie 5 lat wskaźnik zakłóceń w kopalniach miedzi był wyraźnie wyższy od średniej notowanej w tym stuleciu" - podkreśla Lang.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 109 USD do 8.473 USD za tonę.